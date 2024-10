Sebastião Melo é eleito em Porto legre (RS) com 61%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Concorreram neste segundo turno o atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), e Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores

Mais de 1 milhão de eleitores foram às urnas neste domingo (27) para decidir quem vai comandar pelos próximos quatro anos a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

O candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), venceu o pleito com 61,53% dos votos - 406.467. Melo contou com o apoio do atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

O candidato do MDB, atual prefeito da cidade, foi eleito nas eleições municipais de 2020. Ele já foi vereador da cidade, de 2001 a 2012, e foi eleito vice-prefeito em 2012, cargo que ocupou até 2016. Ele também foi deputado estadual, eleito em 2019.

Já Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, deputada federal desde 2003, alcançou 38,47% dos votos - 254.128. Ela assumiu cargos públicos, como o de vereadora na década de 1990, deputada estadual e ministra da Secretaria de Direitos Humanos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Maria teve o apoio do presidente Lula e de partidos como, PSOL, PSB, PV, Rede e Avante.

Resultado do segundo turno em Porto Alegre

Primeiro turno



No primeiro turno, Melo ficou com 49,72% dos votos válidos, e Rosário atingiu 26,28%.

