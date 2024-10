Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito em São José do Rio Preto? Acompanhe apuração ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

227.961 rio-pretenses decidiram entre Cel. Fabio Candido (PL) e Itamar Borges (MDB) para ocupar a prefeitura da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, neste domingo (27).

Resultado do segundo turno em São José do Rio Preto

Com 123.349 votos (59,99%), Coronel Fábio Cândido (PL) foi eleito prefeito. Em segundo lugar, ficou Itamar (MDB), com 82.349 votos.



Candidatos

Fábio Cândido é coronel da Polícia Militar, formado pela Academia de Polícia do Barro Branco. Em 2020, foi candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não foi eleito. Agora ele conta com Fábio Marcondes, também do PL, como vice da sua candidatura à prefeitura.

Itamar Borges começou na política no final da década de 1980, quando foi eleito vereador de Santa Fé do Sul (SP). Em 1993 foi eleito prefeito da cidade, cargo que ocupou por mais duas vezes. Foi secretário da Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo. Neste ano, ele disputa pela primeira vez como candidato a prefeito de São José do Rio Preto. Compõe o pleito, Dr. Crivellin, do PSD, como vice na chapa.

São José do Rio Preto tem 480.393 moradores, segundo os dados do Censo de 2022, com um PIB per capita de R$ 44.679,93, um dos principais polos industriais, culturais e de serviços do interior de São Paulo.

Qual é o salário de um prefeito?

O salário de um prefeito pode variar de acordo com a legislação local, ou seja, por escolha da cidade.

Embora cada município possa definir o seu salário, existe um limite máximo: nenhum prefeito pode ganhar mais do que R$ 39 mil.

Esse valor é referente ao teto do funcionalismo público, equivalente ao salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para saber o salário do prefeito do seu município, acesse o portal da transparência da cidade onde você mora.



