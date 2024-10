Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito em Sumaré? Veja o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT) disputaram a prefeitura do município paulista neste domingo. Confira o resultado

Na Região Metropolitana de Campinas, eleitores da cidade de Sumaré foram às urnas para eleger o novo prefeito neste domingo (27).

Henrique do Paraíso, candidato do Republicanos, foi eleito com 58,22% dos votos - 72.003. Ele foi eleito suplente de deputado federal em 2018 e, atualmente, ocupa o segundo mandato como vice-prefeito de Sumaré (SP).

Na prefeitura, ocupou as secretarias de Governo, Administração e Recursos Humanos, Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Planejamento Urbano e Participação Cidadã. Nestas eleições, ele tem o apoio dos partidos PL, Podemos, Solidariedade, MDB, PMB, AGIR e DC.

Willian Souza, candidato do PT, alcançou 41,78% dos votos - 51.668. Atualmente, ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores do município e foi presidente do Legislativo Municipal entre 2019 e 2022. Na última eleição, em 2020, o candidato foi o vereador mais votado da cidade.

Ele contou com o apoio dos partidos PCdoB, PV, União, PDT, PSB, Avante e PRD.

Primeiro turno em Sumaré

O candidato Henrique do Paraíso, teve 44,41% dos votos. Já o vereador Willian Souza fechou com 31,43%.

Paraíso é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro, e Souza conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A eleição em Sumaré teve 147.191 votos totais, o que inclui 8.889 votos brancos, 6,04% dos votos totais, e 9.558 votos nulos, 6,49%.

A abstenção foi de 55.841 eleitores, 27,50% do total de aptos a votar nas eleições de 2024 na cidade.

