Eleições 2024: em segundo turno apertado, Ricardo Silva (PSD) é eleito prefeito de Ribeirão Preto

Cidade no interior de SP tem disputa entre Ricardo Silva e Marco Aurélio para cargo de prefeito; confira apuração em tempo real da votação

Neste domingo (27), o segundo turno das eleições municipais acontece em várias cidades do Brasil, e em Ribeirão Preto, a corrida pela prefeitura envolve Ricardo Silva (PSD), atual deputado federal e funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e Marco Aurélio (Novo), empresário graduado em Química Industrial.

No primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, Ricardo Silva recebeu 48,44% dos votos válidos (128.466 votos). Marco Aurélio, por sua vez, alcançou 24,94% (66.136 votos). A eleição registrou 6,11% de votos brancos e 10,39% de votos nulos.

Confira quem será o próximo prefeito de Ribeirão Preto

297.836 foram às urnas em Ribeirão Preto neste domingo (27). Em eleição apertada, Ricardo Silva (PSD) é eleito com 50,13% dos votos válidos (131.421 votos).

Em segundo lugar, com uma diferença de 687 votos, Marco Aurelio (NOVO) recebeu 49,87% dos votos, ou seja, 130.734 votos.

Conheça os candidatos em Ribeirão Preto:

Ricardo Silva (PSD)

Ricardo Augusto Machado da Silva, de 39 anos, é natural de Ribeirão Preto. Formado em Direito e Filosofia, com pós-graduação em Sociologia, ele inicia sua trajetória política aos 27 anos, quando é eleito vereador na cidade. Em 2016, disputa a prefeitura, mas perde no segundo turno para o atual prefeito, Duarte Nogueira (PSDB).

Em 2018, é eleito suplente de deputado federal, cargo que assume em 2020 após o falecimento do titular. Em 2022, Ricardo é reeleito deputado federal, recebendo 133.936 votos, tornando-se o mais votado em Ribeirão. O candidato conta com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Marco Aurélio (Novo)

Marco Aurélio Martins, de 53 anos, também é natural de Ribeirão Preto. Formado em Química Industrial, ele também possui pós-graduação em Gestão Empresarial. Com 30 anos de atuação no mundo empresarial, foi superintendente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp).

O postulante também é membro da Amaclerp (Academia de Ciências, Artes e Letras de Ribeirão Preto e Região) e vice-presidente do Fenasp (Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política).

Segundo turno em Ribeirão Preto

O segundo turno é obrigatório em cidades com mais de 200 mil habitantes, quando nenhum dos candidatos alcança 50% dos votos válidos no primeiro turno.

Este procedimento visa assegurar que o vencedor receba um apoio significativo da população, evitando que um candidato seja eleito com apenas uma fração do eleitorado.

