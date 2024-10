Júnior Matuto vota em Maranguape II e diz que quer construir uma Paulista mais justa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato a prefeito de Paulista, Júnior Matuto (PSB), votou este domingo (27) na Escola Professora Maria Alves Machado, no bairro de Maranguape II. Durante a votação, ele agradeceu o apoio recebido ao longo da campanha e garantiu que sua luta será para resgatar o município de Paulista.

No primeiro turno das eleições, o socialista ficou em segundo lugar e foi ao longo da campanha para o segundo turno foi às ruas para tentar reverter a desvantagem que tinha em relação ao adversário Severino Ramos (PSDB). Com o falecimento de José Patriota abriu uma vaga de deputado estadual e ele assumiu o mandato em meio à disputa.

REDES SOCIAIS

Nas suas redes sociais, ele lembrou que estava exercendo o seu papael na democracia e reforçou a promessa de resgatar Paulista.

"Fazendo meu papel de cidadão com muita fé e gratidão no coração, exercendo meu papel na democracia para construir uma Paulista mais justa, humana e cheia de oportunidades.

Vamos juntos resgatar nossa cidade!", postou.

Durante o momento do voto ele também agradeceu ao povo de Paulista. “Tudo o que sou hoje devo ao povo de Paulista. Fizemos uma campanha limpa, enfrentando as mentiras dos nossos opositores com verdade e propostas. Independentemente do resultado, como prefeito ou deputado estadual, estarei sempre na luta para resgatar nossa cidade,” declarou Matuto.

O candidato do PSB disse estar “confiante que fizemos nosso melhor e no bom senso do povo do Paulista”. “Estarei sempre na luta para resgatar nossa cidade”, afirmou.