Mendonça provoca o PSB e diz que vitória de Raquel nas eleições mostra que a RMR "não tem dono"

O deputado federal Mendonça Filho (União) defendeu que a eleição de Ramos (PSDB), em Paulista, e a de Mirella Almeida (PSD), em Olinda, consolidam uma vitória da governadora Raquel Lyra (PSDB).

“Raquel fecha 2024 com chave de ouro: elegeu 125 prefeitos. O PSDB fez o maior número de prefeitos e, na Região Metropolitana: seus aliados venceram em oito municípios, entre os quais os três maiores colégios eleitorais: Jaboatão, Olinda e Paulista”, afirmou.

O maior colégio eleitoral do Estado é a capital, onde João Campos obteve uma vitória de 78,1% dos votos.

Mendonça destacou, ainda, que na visão dele, “Ao contrário do que alguns pregavam, o eleitorado da Região Metropolita não tem dono”, provocou.

O deputado falou sobre a disputa do Governo de Pernambuco em 2026, afirmando que "o jogo começa agora". Para ele, "a atuação dela [Raquel Lyra] com investimentos em infraestrutura, com R$ 6 bilhões para obras de abastecimento de água e R$ 5 bilhões para estradas em todas as regiões, está transformando a vida dos pernambucanos”.

O partido da governadora, o PSDB, deu um salto no número de prefeitos, assumindo a liderança no Estado com 32 prefeituras. O PSB, de João Campos, vem logo atrás com 31.

Entre as vitórias importantes de aliados de Raquel estão Caruaru, Paulista, Olinda e Jaboatão. As cidades estão entre os maiores colégios eleitorais do Estado.