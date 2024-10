Ministério da Justiça: País registra 77 crimes eleitorais neste domingo (27)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o balanço, a maior parte dessas ocorrências foi de crime de boca de urna, com 29 registros, seguido de propaganda eleitoral irregular (17)

O Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, informou que foram registrados 77 crimes eleitorais em todo o País neste domingo (27), dia de segundo turno das eleições municipais.

De acordo com o balanço do órgão divulgado às 17h, a maior parte dessas ocorrências foi de crime de boca de urna, com 29 registros, seguido de propaganda eleitoral irregular, que teve 17 casos registrados.

Em São Paulo, foram registradas cinco ocorrências de boca de urna e houve a apreensão de uma arma de fogo em local de votação ou apuração. Casos de boca de urna também foram notificados nas cidades de Manaus (4), Fortaleza (4), Serra (4), Niterói (3), Canoas (2) e Pelotas (2).

Segundo este balanço, foram apreendidos materiais de campanha, uma arma e R$ 2.940 em dinheiro. Entre os procedimentos de polícia ostensiva, houve condução de quatro candidatos, 33 eleitores e um menor de idade pelas forças policiais. Ainda foram registradas duas prisões em flagrante e 24 eleitores foram presos.

A maior parte das prisões de eleitores ocorreu em João Pessoa, na Paraíba, com dez casos. Outras seis detenções ocorreram em Niterói. Foram dois registros em Fortaleza e Campo Grande (MS) e um caso nas cidades de Imperatriz (MA), Paulista (PE), Pelotas (RS) e Aracaju (SE).