No Nordeste, direita e centro-direita consolidou domínio nas capitais

Com resultados do segundo turno, ficou consolidado o domínio da direita e centro-direita nas capitais do Nordeste. Em Fortaleza, a vitória de Evandro Leitão (PT) sobre o bolsonarista André Fernandes (PL) foi exceção no segundo turno.

Em Aracaju, a vitória foi de Emília Correa (PL). Em João Pessoa, Cícero Lucena (PP) foi reeleito. E, em Natal, Paulinho Freire (União) foi o vencedor.



O outro representante da esquerda em capitais da região é João Campos (PSB), no Recife, que obteve recorde de votação no primeiro turno.

Resultado no Ceará "salvou" vexame total do PT

O resultado em Fortaleza salva o PT de um novo vexame como aconteceu em 2020, quando o partido não elegeu nenhum prefeito em capital. Fortaleza é a quarta maior cidade brasileira e a maior do Nordeste.

Evandro foi uma aposta do ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana. Ele enfrentou a rejeição da base mais à esquerda do PT, que queria a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT) como candidata do partido.

Camilo chegou a tirar férias entre o final de setembro e o começo de outubro para apoiar as candidaturas do governo no Ceará. Ele também contou com o apoio do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), para assegurar que Leitão seria o postulante à prefeitura de Fortaleza.

Esse resultado, aliás, fortalece Guimarães para suceder Gleisi Hoffmann na presidência do PT.

Evandro saiu do PDT após a briga entre o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o senador Cid Gomes (PSB-CE), no final de 2022, para ir ao PT e virar o candidato do partido à prefeitura de Fortaleza.

PT e o PSB se consagram como as principais forças no Estado, substituindo o PDT no papel. O PL, que foi para o tudo ou nada na cidade, acaba este pleito sem vencer em nenhuma das 184 cidades do Ceará.

Somados, PSB (65) e PT (47), venceram em 112 municípios. Já o PDT teve o resultado mais desastroso, saindo de 67 prefeituras, em 2020, para apenas cinco neste ano. O PL tinha 13 prefeitos no Ceará quando estava na base petista naquele ano e agora não tem mais nada, após a guinada à direita dada após a chegada de Bolsonaro à sigla.

A candidatura de Evandro é resultado direto da briga entre o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o senador Cid Gomes (PSB-CE). A disputa entre os irmãos levou à saída de Cid e de mais aliados do PDT. Evandro, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, foi um deles.