Quem foi eleito em Aparecida de Goiânia? Confira o resultado do segundo turno

O Professor Alcides (PL) e o Leandro vilela (MDB) disputaram, neste domingo (27), o primeiro segundo turno da história do município

O segundo turno das eleições municipais foi marcado por uma disputa acirrada em Aparecida de Goiânia, entre Leandro Vilela, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e Professor Alcides, do Partido Liberal (PL).

A vitória foi de Leandro Vilela, com 63,60% (132.230 votos), enquanto Professor Alcides teve 36,40% (75.676 votos).

Essa foi a primeira vez na história da cidade que o prefeito não foi eleito no primeiro turno, de acordo com dados da Justiça Eleitoral. Isso ocorre porque Aparecida de Goiânia chegou à marca de 200 mil eleitores, tornando obrigatória a realização de um segundo turno no caso de nenhum dos candidatos ultrapassar 50% dos votos válidos.

Primeiro turno

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno, o pecuarista Leandro Vilela (MDB), que se candidatou pela primeira vez este ano, obteve 109.793 votos, correspondendo a 48,02% dos votos válidos.

Já o empresário e Professor Alcides, que está na terceira candidatura, conseguiu alcançar 43,04%, equivalente a 98.415 votos.

