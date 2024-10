Ramos se mostra confiante após exercer voto em Paulista: "a verdade vem à tona"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato à Prefeitura do Paulista, Ramos (PSDB) votou em escola do bairro de Jardim Paulista, ao lado de familiares e apoiadores políticos

Neste domingo (27), o candidato a Prefeito da cidade do Paulista, Ramos (PSDB) foi às urnas primeiro que seu adversário, Júnior Matuto (PSB).

O candidato de 75 anos votou na escola Polivalente Maria do Carmo Pinto Ribeiro, em Jardim Paulista. O político estava junto à esposa, apoiadores politicos e moradores do bairro.

No primeiro turno, Ramos liderou a disputa ao terminar a apuração com 44,36%, após obter 74.092 votos. Em segundo lugar, Matuto terminou com 51.213 votos, representando 30,66% do total.

Com isso, o candidato do PSDB se mostrou confiante com o resultado deste domingo.

"Estou aguarando isso há 20 anos, que eu tenho plantado essa semente, para ajudar essa cidade que me abraçou, que me deu berço", ressaltou Ramos, em entrevista à Rádio Jornal.

"Tenho certeza absoluta que esse povo está me dando essa oportunidade, hoje. E a gente vai fazer uma Paulista melhor para todos, uma paulista de oportunidade, para atrair empresários para que a gente possa reerguer essa cidade", completou.

Ramos (PSDB) após realizar voto em escola no município do Paulista - Gabriel Ferreira/JC Imagens

O candidato vai acompanhar a apuração na própria casa, mas seguirá para o comitê logo depois, para agradecer aos eleitores.

Ramos avalia campanha

Ainda em entrevista à Rádio Jornal, Ramos classificou a campanha para o 2º turno como "tumultuado", alegando ter sofrido muitos ataques do adversário.

"Foi bem tumultuado no sentido de que nós fomos muito atacados, mas a verdade vem à tona. Eu não tive em nenhum momento preocupado", disse.

"Eu me conheço, respeito a minha família, meus amigos. Em nenhum momento eu estive abalado com as mentiras", concluiu Ramos.

