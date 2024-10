Raquel Lyra celebra vitória de Ramos em Paulista: "vitória consagradora"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB), ao lado do prefeito eleito de Paulista, Ramos (PSDB), celebrou a “vitória esmagadora” do correligionário no segundo turno paulistense, neste domingo (27).

Apoiadora de primeira hora de Ramos durante toda a campanha em Paulista, Raquel enfatizou que estará ao lado do novo prefeito da cidade ao longo do mandato.

“Agradecer ao povo de Paulista pela confiança, por trazer esse homem, um cara que dedicou sua vida à população do nosso estado e ao povo de Paulista, e agora tem a oportunidade de ser prefeito e vai ter ao seu lado uma governadora que vai trabalhar muito para fazer a vida desse povo muito melhor”, disse Raquel.

“Conta com a gente Ramos, você é merecedor dessa vitória e dessa conquista. O povo abraçou a você e Felipe (Andrade, vice-prefeito) e tenha certeza que você não está sozinho. O povo lhe carrega nas mãos e no seu coração, e a gente está aqui hoje junto com você. Muito feliz por isso”, completou.

Raquel enfatizou as ações do Governo do Estado nos últimos 2 anos e destacou que a chegada de Ramos à Prefeitura de Paulista representa a chance de reposicionar o município no litoral norte, o qual afirmou ter sido “esquecido e abandonado” nos últimos anos.

“Nós iniciamos em Pernambuco, há 2 anos, um processo de mudança, para que a gente pudesse devolver o protagonismo ao nosso estado, fazer ele crescer, sem deixar ninguém pra trás. Ramos esteve sempre junto com a gente, um cara que se dedicou a vida inteira ao povo de Paulista, ao povo de Pernambuco, e agora tem a oportunidade de liderar uma cidade tão importante do litoral norte do nosso estado, que foi esquecido e abandonado ao longo dos últimos anos, pelos últimos governos”, afirmou.

A governadora complementou, expressando confiança no mandato de Ramos, destacando a chance de “virar o jogo” no litoral norte de Pernambuco.

“Agora a gente tem a chance de virar o jogo. Estamos muito confiantes naquilo que Ramos vai construir ao longo do seu mandato, mas também muito gratas aos homens e mulheres da cidade do Paulista, que deram a oportunidade de colocar à frente, na liderança da gestão, mais um cara que está junto com a gente, para que a gente garanta que Paulista cresça sem deixar ninguém para trás”, completou.

RAMOS (PSDB) É ELEITO PREFEITO DO PAULISTA