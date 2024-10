Eleições 2024: Lucas Sanches (PL) é eleito prefeito de Guarulhos no segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sanches atingiu no primeiro turno 33,25% (213.212) dos votos válidos, e o adversário, Elói Pietá, ficou com 29,81% (191.188); confira quem ganhou

Os eleitores de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, foram às urnas neste domingo (27) para escolher o próximo prefeito do município. Neste segundo turno, disputam por uma vaga no Executivo municipal Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade).

Sanches atingiu no primeiro turno 33,25% (213.212) dos votos válidos, e o adversário, Elói Pietá, ficou com 29,81% (191.188).



Quem ganhou em Guarulhos? Confira resultado em tempo real

690.677 guarulhenses foram às urnas neste domingo escolher o representante do poder executivo pelos próximos quatro anos. Lucas Sanches, do PL, foi eleito com 361.971 votos (58,55%).

Candidato do Solidariedade, Elói Pietá, ex-prefeito do município, ficou em segundo lugar com 256.295 votos.

Candidaturas

Lucas Sanches, do Partido Liberal, recebeu o apoio do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. O ritmo “comum” seria que o ex-presidente Jair Bolsonaro também apoiasse Sanches, mas ele andou ao lado do candidato que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, Jorge Wilson (Republicanos).

Sanches é o candidato mais jovem a concorrer às eleições municipais, com apenas 28 anos. Além disso, o liberal já havia sido eleito para vereador na cidade de Guarulhos, em 2020.

Já Pietá foi prefeito de Guarulhos entre 2001 e 2008; ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores por mais de 40 anos, mas deixou a legenda. Desde 1983, atua em movimentos políticos pelo Brasil e ficou conhecido por ser um dos criadores do PT. Pietá tem 80 anos e tenta pela segunda vez estar à frente do Executivo.

Estatísticas do eleitorado em Guarulhos

Segundo o TRE-SP, a cidade de Guarulhos possui um total de 951.798 eleitores. O município é uma das cinco cidades que concentram 35% do eleitorado do estado de São Paulo.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guarulhos possui uma população total de 1.345.364 habitantes e um PIB de 77,3 bilhões de reais.



ELEIÇÕES: Qual a idade mínima para ser prefeito?