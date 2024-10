Resultado do segundo turno em Piracicaba (SP): confira apuração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A disputa do segundo turno em Piracicaba, São Paulo, foi entre Barjas Negri (PSDB) e Helinho Zanatta (PSD). Confira a apuração em tempo real

Os eleitores de Piracicaba, em São Paulo, voltaram às urnas neste domingo (27) para votar no segundo turno da disputa pela prefeitura. Barjas Negri (PSDB) e Helinho Zanatta (PSD) foram os candidatos mais bem votados do primeiro tuno.

O ex-prefeito Barjas Negri buscou voltar para a gestão, enquanto Helinho Zanatta, atual deputado estadual, está disputando a Prefeitura de Piracicaba pela primeira vez.

No primeiro turno, Barjas Negri liderou com 73.075 votos, o equivalente a 35,78% dos votos válidos, enquanto Helinho Zanatta ficou em segundo lugar, com 54.298 votos, representando 26,59%.

A diferença entre eles foi de cerca de 19 mil votos.

Saiba como funciona o Calendário Eleitoral do segundo turno Leia Também

Segundo turno em Piracicaba

212.422 eleitores dirigiram-se às urnas para escolher o próximo prefeito de Piracicaba. Helinho Zanatta (PSD) foi eleito com 53,61% dos votos válidos (106.399 votos).



Barjas Negri (PSDB) ficou em segundo lugar, com 92.069 votos.

Candidatos

Barjas Negri (PSDB)

Barjas Negri já esteve à frente da prefeitura de Piracicaba por três mandatos: de 2005 a 2008 e de 2017 a 2020.

Além da experiência no governo municipal, ele também foi ministro da Saúde durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e atuou como vereador em Piracicaba.

Nesta eleição, Barjas contou com o apoio da coligação "Piracicaba Merece o Melhor", composta por Cidadania, PSDB, PDT e MDB. O candidato a vice na chapa é André Augusti (MDB).

Helinho Zanatta (PSD)

Helinho Zanatta foi prefeito de Charqueada (SP) e, posteriormente, de São Pedro (SP), onde governou por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2020.

Em 2022, foi eleito deputado estadual por São Paulo. Na disputa pela Prefeitura de Piracicaba, o candidato integrou a coligação "Desenrola Piracicaba", que inclui PSD, Mobiliza, Novo, Agir, PSB, União Brasil, Solidariedade e PRD. O candidato a vice dele é Doutor Sergio Pacheco (União).

CONFIRA NO VÍDEO: qual é o valor do salário de um prefeito?