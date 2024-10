Segundo turno em Paulista é marcado por campanhas opostas de Ramos e Júnior Matuto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com vantagem no primeiro turno, Ramos recebeu apoios e faltou a debates e sabatinas, enquanto Matuto buscou João Campos e Lula para tentar a virada

Às vésperas do segundo turno das eleições municipais, os dois postulantes ao cargo de prefeito de Paulista, Ramos (PSDB) e Júnior Matuto (PSB), chegaram para o momento decisivo realizando campanhas praticamente opostas.

Após o final do primeiro turno, já se esperava que Paulista fosse mais um palco de embate entre a governadora Raquel Lyra (PSDB), apoiadora de Ramos, e João Campos (PSB), apoiador de Júnior Matuto.

O tucano começou com vantagem, visto que terminou o primeiro turno do pleito na liderança, com 44,96% dos votos válidos, contra 30,66% do pessebista.

A vantagem de Ramos rapidamente começou a se materializar com os apoios de candidatos a prefeito derrotados no pleito municipal, vereadores eleitos no município, prefeitos e vereadores de outros municípios, além de deputados estaduais e federais.

Júnior Matuto, por sua vez, em sua missão de buscar a virada em relação ao primeiro turno, contou com o reforço de João Campos e do presidente Lula (PT), mesmo que à distância, além de quadros importantes do PSB e PT.

Outro ponto que evidenciou os opostos foi a presença em debates e sabatinas, visto que Ramos se ausentou de todos os compromissos. Júnior Matuto, por sua vez, aproveitou as oportunidades para apresentar suas propostas e criticar o adversário.

Apoios

Nas ruas, Ramos realizou carreatas ao lado da governadora Raquel Lyra e do atual prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (PT), apoiadores de primeira hora.

Desde o primeiro dia do segundo turno, Ramos recebeu apoios variados, como os ex-candidatos a prefeitura do município Francisco Padilha (PDT), Lívia Álvaro (PP) e Edinho Faz (PL), além dos deputados estaduais Fabrizio Ferraz (SD), Antônio Moraes (PP) e Joel da Harpa (PL), e os deputados federais como Pastor Eurico (PL) e Clodoaldo Magalhães (PV).

Do outro lado, Júnior Matuto recebeu o reforço do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), que marcou presença em carreatas e caminhadas pelas ruas da cidade. Em um dos discursos, o recifense reforçou o apoio a Matuto, afirmando que o correligionário vai fazer o “mandato da vida dele”, caso seja eleito.

O candidato do PSB chegou a ver o diretório municipal do PT declarar apoio a Ramos, mas a decisão foi rapidamente revertida pela executiva nacional do Partido dos Trabalhadores, por meio da deputada federal e presidenta do partido Gleisi Hoffmann (PT-PR), que ordenou o apoio a Matuto no município.

Com a chegada definitiva do PT à campanha – que anteriormente apoiava Francisco Padilha – Júnior Matuto recebeu apoio do presidente Lula, por meio de vídeo. O vice-presidente Geraldo Alckmin também gravou vídeo em apoio ao candidato paulistense.

Apesar dos apoios de renome, Júnior não teve adesão de políticos do município. Dentre os ex-candidatos à prefeitura de Paulista, apenas Souza Vigilante (Mobiliza) declarou apoio ao pessebista.

Ausências de Ramos em debates e sabatinas impediu embates entre os candidatos

O segundo turno em Paulista também ficou marcado pelas ausências de Ramos a todos debates e sabatinas marcados. Por sua vez, Júnior Matuto aproveitou os espaços para discutir suas propostas e criticar a postura do adversário.

“Quem perde com isso é o povo de Paulista. É fundamental para o processo democrático que os eleitores conheçam bem os candidatos, saibam suas propostas e o que pensam sobre os principais desafios da cidade”, disse Júnior Matuto, nas redes sociais.

Em sabatina no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), na última quinta-feira (24), Matuto disse que Ramos “se acovardou”, ao se ausentar dos compromissos.