Candidato à presidência da OAB-PE, Almir Reis promete combate à "morosidade" no Judiciário

O candidato participou de sabatina no SJCC, prometeu interiorizar a advocacia e ser mais criterioso com os cursos de Direito no Estado

Na manhã desta segunda-feira (28), começaram as sabatinas do Sistema Jornal do Commercio (SJCC) com os candidatos à Presidência da Ordem do Advogados do Brasil seccional Pernambuco (OAB-PE). O primeiro encontro teve a participação do advogado previdenciarista Almir Reis, da chapa "Renova OAB".

Reis tem em sua chapa, como candidata a vice, a advogada e professora Fernanda Resende. Ao longo da sabatina, o candidato prometeu interiorizar os serviços da OAB e ser mais criterioso com os cursos de Direito no Estado. A série de entrevistas segue nesta terça-feira (29), com o advogado Fernando Santos Júnior, da chapa "Coragem para mudar".

Almir Reis candidato à presidência da OAB-PE - Guga Matos/JC Imagem

CANDIDATURA

Questionado sobre sua candidatura à presidência da OAB-PE, Almir disse querer devolver todo o aprendizado da advocacia adquirido ao longo dos 15 anos de profissão. "Propósito, missão, projeto coletivo, a advocacia me deu tudo e mais um pouco. Chegou o momento de eu devolver isso para toda a advocacia, uma advocacia que, de alguma forma, se sente abandonada pelos atuais gestores, uma advocacia que sente que falta um combate efetivo à amorosidade do poder Judiciário", disse.

"Eu quero ser o presidente que vai ser um instrumento para implementar essa mudança que é tão importante, que traz tanto simbolismo, que traz tanto significado para toda advocacia pernambucana", completou.

ELEIÇÕES ANTERIORES

Almir chegou a comentar sobre sua derrota na última eleição da OAB-PE, em 2021. "Toda eleição é diferente, foi uma eleição de muito aprendizado, foi a nossa primeira disputa eleitoral, mas uma disputa que a gente teve uma vitória política muito importante", afirmou.

"A gente não tinha estrutura para o lançamento de candidaturas em todos os municípios, eu só tinha quatro candidaturas. Agora não, a gente tem presença maciça em todo estado. São 15 candidaturas que a gente está lançando, ou seja, cobrindo metade do estado", frisou.

CURSOS DE DIREITO EM PERNAMBUCO

Em sua fala, Almir foi categórico em afirmar que existem muitos cursos de direito pelo Estado e que vai ser preciso uma fiscalização criteriosa. "A gente vai procurar, na verdade, ter um ensino nas faculdades de excelência. Nós vamos prestigiar quem consegue entregar na ponta resultados muito bons, em termos de aprovação, em termos de Enad. Mas da mesma forma, a gente vai procurar fechar cursos que, eventualmente, colocam profissionais no mercado sem qualidade", disse.

DIFERENCIAL NA GESTÃO

Almir mostrou-se insatisfeito com a atual presidência da instituição e diz que, se for eleito, vai implementar novos projetos. "A gente vai sair da água para o vinho na literalidade, eu acho que a gestão atual é ruim. A gestão atual, na verdade, ficou devendo muito para a advocacia pernambucana", disparou.

"Eu estou implementado de forma inédita, a partir do ano que vem, uma diretoria de combate à morosidade do poder Judiciário. O advogado na ponta que tiver dificuldades com as questões formais, de avançar em relação ao processo, de ter a tramitação de um processo com celeridade, ao invés de procurar o tribunal para resolver, a corregedoria pra resolver, a ouvidoria para resolver, ele vai ter uma diretoria implementada dentro da instituição com estrutura, que vai passar a cuidar desse papel", afirmou.

OAB NACIONAL

O candidato disse que a OAB nacional precisa ser mais altiva nas decisões dos tribunais superiores e criticou algumas atitudes do STF. "Eu acho que o STF acerta em boas questões, mas também erra em tantas outras. Eu acho que esse protagonismo muito grande no STF não é positivo. Então, o STF tem que adotar um tom de pacificação e, na verdade, muita vezes, ele tenta entrar em tudo", afirmou Almir.

Profissionais no interior de Pernambuco

Questionado sobre ações a serem tomadas para os advogados do interior do Estado de Pernambuco, disse que vai ser o presidente que vai interiorizar a OAB. "Cada serviço que existir na capital, vai ser ofertado em condições de igualdade para o advogado interiorano".

Sobre o uso da inteligência artificial no Judiciário, Almir mostrou-se cauteloso. "A inteligência artificial pode auxiliar na prestação jurisdicional, mas ela demanda uma participação humana do outro lado", disse. "A gente não pode abrir mão da humanização, desse tato, desse contato, esse olho no olho que sempre foi o diferencial aqui em Pernambuco, que é um tribunal bicentenário. Então, é usar mas na dose correta, dose adequada", concluiu.

Candidato bolsonarista?

Na última eleição, a oposição ao candidato Almir questionou suas opiniões políticas. Hoje, ele rebateu: "Isso foi uma fake news plantada pelas mesmas pessoas que começaram a plantar fake news nas eleições, mas que fique muito claro, eu não tenho posição político partidária, eu não defendo nem Bolsonaro nem Lula, eu defendo a advocacia pernambucana".