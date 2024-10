Fred Loyo rebate João Campos sobre desempenho de Raquel na eleição: 'foram 126 prefeitos, número importante'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, rebateu as críticas feitas pelo prefeito João Campos (PSB) no programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (28), em que o socialista afirmou que o governo de Raquel Lyra (PSDB) teve o pior desempenho eleitoral da história de Pernambuco na eleição de 2024. A resposta do líder tucano foi dada no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça (29).

"O nosso cerco de alianças é muito maior do que o prefeito chama de 'alianças formais' e, com isso os nossos prefeitos que contaram com o apoio da governadora Raquel Lyra foram 126 prefeitos. É um número muito importante para primeira eleição dela dois anos depois", afirmou Loyo.

Na segunda-feira, João Campos havia dito que a eleição teria sido "o melhor desempenho da história da oposição e o pior desempenho da história de um governo, além de uma vitória ampla na capital".

O presidente do PSDB fez questão de enaltecer os dados das conquistas eleitorais, comparando com a última eleição municipal. "O PSDB, nas eleições de 2020, tinha cinco prefeitos. Elegemos 31 prefeitos no primeiro turno e elegemos um prefeito no segundo turno. Então, nós temos hoje 32 prefeitos. [É] fato, não tem discussão sobre isso", disse.

"A governadora Raquel Lyra foi eleita com a menor base de prefeitos da história de um governador eleito, foram cinco, nunca houve isso na história de Pernambuco", concluiu o dirigente partidário, elogiando a chefe do Executivo Estadual.

Governadora como cabo eleitoral no Recife

Questionado sobre a governadora não ter obtido êxito nas eleições do Recife com Daniel Coelho (PSD), Fred disse que o ex-secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco conduziu a campanha da forma dele.

"A estratégia de campanha foi feita pelo candidato Daniel Coelho de uma outra forma, ele conduziu a campanha dele e teve o resultado que chegou nas urnas. A gente não tem uma resposta objetiva, mas poderia ter sido bem diferente, sim", disse, caso a governadora tivesse participado mais ativamente no Recife.

Raquel Lyra é forte candidata a presidência da República?

O presidente estadual do PSDB disse ser um grande fã da governadora Raquel Lyra (PSDB) e ser seu aliado de primeira hora.

"Ela está fazendo um trabalho extraordinário como governadora, pegou um estado com muitas dificuldades, um estado que tinha um governo muito rejeitado, um estado que estava com problemas de investimento e em menos de dois anos ela fez coisas extraordinárias no nosso estado", afirmou.

"Sem dúvida nenhuma que a governadora Raquel Lyra é uma estrela, uma ascensão na política brasileira e em política, tudo pode acontecer. Eu acho que ela é um nome que sempre será lembrado para presidência da República, no momento certo, naturalmente", concluiu.

Governadora fica no PSDB?

Loyo afirmou que o partido está passando por uma renovação, com uma possível ampliação da federação ou até mesmo uma fusão para fortalecimento da sigla. Mas espera que Raquel permaneça ao lado dele. "Acho natural que ela permaneça aqui no partido, mas ela vai observar todos esses movimentos que nós estamos falando aqui agora", afirmou.

Mendonça Filho também critica declarações de João Campos: "Negacionismo eleitoral"

O deputado federal Mendonça Filho (União) afirmou que as declarações de João representam um “negacionismo eleitoral” e que o pessebista tenta negar uma “vitória consagradora” da governadora nas eleições municipais.

“Negar que Raquel foi a grande vencedora da eleição municipal no estado é o mesmo que contestar que João Campos teve uma votação histórica e consagradora no Recife. O prefeito não pode usar sua vitória no Recife como argumento para negar a vitória consagradora da governadora em todas as regiões do Estado", afirmou.

O deputado federal considerou o desempenho da base do governo “espetacular” e disse que João pratica “malabarismo para criar uma tese” e “agride a verdade dos fatos”. Mendonça também enfatizou que o prefeito do Recife vive em uma “distopia” e que está “preso ao mundo imaginário do TikTok”.

"É tanto malabarismo para criar uma tese, que agride a verdade dos fatos. O prefeito colocar na conta da oposição a vitória de prefeitos de partidos como o União Brasil, só porque o partido o apoiou no Recife, é agredir os fatos", disse.