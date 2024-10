João Campos diz que Venezuela vive ditadura e critica encontro de Lula com Maduro no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), afirmou que a Venezuela vive um regime ditatorial e disse que Lula caiu em uma "armadilha" ao receber Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, em 2023, prejudicando a imagem do governo brasileiro. A declaração foi dada em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira (28).

Campos comentava o desempenho do governo federal quando falou sobre o regime da Venezuela. Ele entende que a gestão Lula faz muitas entregas, mas que a administração petista cai em "armadilhas" que acabam se sobrepondo aos trabalhos feitos para a população, citando como exemplo a vinda de Maduro ao Brasil.

"Você vê o governo Lula com muita entrega e muitas vezes cai em eventuais armadilhas que criam cortinas de fumaça que cobrem as entregas do governo. É o oposto do governo anterior, de Bolsonaro, onde você tinha um governo que, do ponto de vista de entrega, funcionava muito menos e criava cortina de fumaça para sair da 'não entrega'. É uma coisa quase paradoxal", disse João Campos.

Questionado se uma dessas armadilhas seria a visita de Maduro, o prefeito do Recife confirmou. "Você faz uma agenda super positiva de 30 dias, com presença, com anúncios, aí faz uma visita estruturada enorme de chefe de estado de Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, isso aniquila a conquista. Você recebe alguém de um regime ditatorial, como é o caso da Venezuela, dentro do palácio, com honras de chefe de estado naquele momento", acrescentou João.

"Nos tempos de hoje, você não tem como usar uma régua clássica do que precisava fazer, como 'resolve a economia que tá tudo certo'... não é. Você precisa ter uma narrativa, uma promixidade com o que as pessoas desejam, escutar o que elas falam, entender que a energia que está na ponta muitas vezes é outra", completou João, tentando não associar a crítica diretamente à gestão do atual presidente.

"Não estou falando aqui do governo Lula, estou falando de política de maneira geral, é achar que você sabe de tudo quando você não sabe de tudo", concluiu.



