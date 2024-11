TJPE promoverá duas primeiras mulheres desembargadoras pela regra de paridade de gênero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promoverá, pela primeira vez, duas mulheres desembargadoras por critério de merecimento, em sessão que está marcada para esta segunda-feira (3). A escolha atende à Resolução 525/2023, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê a paridade de gênero no segundo grau.

O texto do CNJ determina que os tribunais brasileiros utilizem, alternadamente, uma lista exclusiva para mulheres e a lista mista tradicional nas promoções por merecimento.

A votação está marcada para as 9h30, na Sala de Sessões Desembargador Antônio Brito Alves, no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, região central do Recife. Durante a sessão, também serão votados outros assuntos administrativos.

Além das duas magistradas, o TJPE também vai promover quatro desembargadores homens, por critério de merecimento e antiguidade, totalizando seis novos membros.

O processo ocorre após a governadora de Pernambuco Raquel Lyra sancionar, em julho, a lei complementar que ampliou de 52 para 58 o número de desembargadores do TJPE. De acordo com o tribunal, o aumento no quadro possibilitará maior agilidade maior no julgamento dos processos.