Justiça Eleitoral cassa mandatos de vereadores acusados de compra de votos em Toritama

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Justiça Eleitoral determinou a cassação dos mandatos de dois vereadores da cidade de Toritama, no Agreste do Estado. Severino Antônio da Silva (Birino do São João) e Edijan Enildo da Silva (Edijan), ambos do PSDB, foram acusados de compra de votos pelo Whatsapp. A decisão, divulgada no último domingo (3), também determina a inelegibilidade dos dois políticos por 8 anos.

Ainda de acordo com a decisão, mensagens de áudio enviadas em grupos no Whatsapp confirmam as suspeitas de compra de voto. Nos áudios, os políticos relataram que foram enganados por um eleitor, que teria vendido o voto para os dois candidatos.

Com isso, o juiz eleitoral Marcos José de Oliveira identificou as práticas de abuso de poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.

Além da cassação dos mandatos e a inelegibilidade, também foi determinada, na condenação, a aplicação de uma multa no valor de R$ 53.205,00.

Condenados, ambos os tucanos estão inelegíveis por oito anos, a contar da data do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Além disso, foi aplicada uma multa de R$ 53.205,00.