Com condução de João Campos, PSB formaliza apoio a Hugo Motta para presidência da Câmara dos Deputados

Com a presença e condução do prefeito do Recife João Campos, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) formalizou, nesta terça-feira (5), sua posição nas eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, anunciando o apoio a Hugo Motta (Repbulicanos-PB).

O anúncio foi feito na sede do PSB em Brasília e conduzido por João Campos, vice-presidente nacional do partido. Além do gestor recifense, o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, também estava presente no evento. A partir desta quarta-feira (6), João assume a presidência do partido de forma temporária, em virtude das férias de Siqueira.

Além do presidente e vice da sigla, também estavam presentes o líder do partido na Câmara, Gervásio Maia (PB), e a deputada Tabata Amaral (SP), além de Hugo Motta.

De acordo com João Campos, o apoio a Motta se deu pela capacidade do deputado paraibano de "fazer política" e "mobilizar as melhores forças ao seu lado", enfatizando o apoio unânime dos 14 deputados que compõem a bancada do PSB. O recifense destacou "total confiança" na candidatura de Motta, por parte do PSB.

"O Hugo, fruto da sua capacidade de fazer política, de reunir confiança, credibilidade e de mobilizar as melhores forças ao seu lado, chega aqui com apoio unânime da bancada de 14 deputados e deputadas. Isso mostra a capacidade de construção de unidade. A gente tem total confiança na candidatura de Hugo, um processo construído a muitas mãos e que agora chega a essa culminância", disse.



O gestor recifense também mencionou a construção de uma "frente ampla" para viabilizar a candidatura de Hugo Motta.

"Uma frente ampla, uma frente com diversos partidos, com crenças diferentes na política, mas com o compromisso de poder fazer a política e a Câmara voltada para o povo, para o fortalecimento, o que é essencial no Brasil", afirmou.

O PSB havia indicado apoio a Elmar Nascimento (União-BA) devido a alianças nas eleições municipais. O União Brasil endossou a reeleição de João Campos no Recife e a candidatura de Duarte Jr. (PSB) à prefeitura de São Luís (MA) - o primeiro ganhou e o segundo acabou perdendo a disputa.

Líder do PSB, Gervásio Maia é próximo a Hugo Motta e defendia desde setembro o embarque do partido na candidatura do líder do Republicanos. João Campos, por outro lado, queria manter o acordo com Elmar. A avaliação agora é que não há mais motivos que impeçam a migração do apoio.

PSDB, Cidadania e PDT também oficializaram apoio a Motta

Também nesta terça-feira, PSDB, Cidadania e PDT oficializaram apoios a Hugo Motta para a presidência da Câmara. Assim como o PSB, os três partidos também sinalizavam apoio a Elmar Nascimento anteriormente.

A federação PSDB/Cidadania realizou o anúncio de apoio na liderança do PSDB na Câmara. Participaram o líder tucano na Casa, Adolfo Viana (BA), o líder do Cidadania, Alex Manente (SP), o próprio Motta, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).

Com os apoios desta terça, Hugo Motta passa a contar com 12 siglas na disputa pela presidência da Câmara, chegando a um total de 373 deputados. Apesar das sinalizações dos partidos em favor de Motta, o também candidato Antônio Brito (PSD-BA) não dá sinais de desistência e mantém a candidatura. Uma eventual desistência de Elmar Nascimento é esperada para os próximos dias.