Nos EUA, Gilson Machado dança e alfineta Rede Globo em vídeo: "Guga Chacra, tu vai chorar"

O ex-ministro do Turismo e candidato derrotado nas eleições municipais no Recife, Gilson Machado (PL), está nos Estados Unidos para acompanhar a apuração dos votos da corrida presidencial norte-americana, nesta terça-feira (5).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gilson aparece dançando ao som da música YMCA, do grupo Village People, enquanto usa um boné com a sigla referente ao slogan do candidato republicano Donald Trump - "Make America Great Again" (fazer a América grande novamente) - e alfinetando a Rede Globo e o comentarista da emissora, Guga Chacra.

“Guga Chacra, tu vai chorar hoje na Globo. A Globo não manda em nada aqui nos Estados Unidos, não. Aqui a lapada é sustenta”, disse.

Ainda no vídeo, o vereador eleito do Recife e filho do ex-candidato, Gilson Machado Filho (PL), falou confiante na vitória do republicano.

“Vamo ganhar hoje. Let’s make america great again”, diz Gilson Filho, no vídeo.

Ao longo da campanha eleitoral no Recife, Gilson Machado mencionou Donald Trump em entrevistas, onde indicou que o candidato norte-americano poderia lhe ajudar numa eventual gestão da Prefeitura do Recife, em caso de vitória no pleito municipal.