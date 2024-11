Com a presença de Raquel Lyra, seminário reúne prefeitos eleitos de Pernambuco para palestras e workshops

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeitos eleitos no último pleito em Pernambuco participam do Seminário Novos Gestores, promovido pela Amupe, na próxima semana, em Gravatá

A Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) realiza, nos dias 11 e 12 de novembro - segunda-feira e terça-feira, respectivamente -, o Seminário Novos Gestores, com prefeitos eleitos de Pernambuco, no Hotel Canarius, em Gravatá, no Agreste do Estado. O evento visa orientar os gestores sobre os principais desafios da administração pública municipal.

A programação inclui palestras, painéis e workshops com foco em temas como finanças municipais, responsabilidade fiscal e parcerias estratégicas. Além disso, o seminário vai contar com a participação da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra e representantes do governo federal, além de parceiros como o Sebrae.

De acordo com Marcelo Gouveia, presidente da Amupe e prefeito de Paudalho, o seminário reforça o compromisso da entidade na oferta de ferramentas e possibilidades aos novos gestores, além de colocar a Amupe como um “ponto de apoio” para que os municípios do Estado possam “avançar juntos”.

“Nosso compromisso é oferecer aos novos gestores as ferramentas necessárias para que iniciem seus mandatos com uma visão clara e estratégias bem definidas. Queremos que cada prefeito e prefeita esteja preparado para enfrentar os desafios da administração pública. E a Amupe é um ponto de apoio para garantir que os municípios de Pernambuco possam avançar juntos, com sustentabilidade e integração”, disse.