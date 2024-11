Nomeação de petista ao governo Raquel Lyra já é adesão do PT? Entenda cenário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora nomeou um petista para ocupar cargo do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (ProRural); saiba o que isso significa

O governo Raquel Lyra (PSDB) oficializou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (8) a entrada de um representante do Partido dos Trabalhadores (PT) em seu governo.

O cargo de Diretor Geral do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (ProRural) foi destinado a Maurício de Josué, que se candidatou à Prefeitura de Águas Belas.

O petista nomeado pelo Governo de Pernambuco tentou se eleger para comandar o município do Agreste do Estado, mas perdeu a disputa por 550 votos para Dr Elton Martins (Republicanos).

Antes da nomeação, o cargo no ProRural era ocupado por Mychel Ferraz, indicado pelo deputado federal Coronel Meira (PL).

Indicação do PT?

O membro do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) e secretário de Meio Ambiente do Recife, Oscar Barreto, fez questão de afirmar que a nomeação de Maurício não foi indicação do partido.

"Em nenhum momento algum houve qualquer discussão dentro do PT sobre ocupar cargos no governo do Estado”, frisou, em fala ao blog Plural.

Barreto acredita que a entrada do petista no governo Raquel se deve a uma boa relação com o mandato da tucana.

"O prefeito de Águas Belas é um bom quadro do PT, mas ele votou em Raquel, mesmo o PT estando do outro lado. Então, ele tem um canal privilegiado com a governadora. Esta indicação é fruto dessa relação entre eles", afirmou.

"A governadora tem convidado gente de tudo que é lugar para compor o governo. Como o pessoal de Águas Belas é ligado à agricultura familiar, não havia outro cargo melhor para eles”, completou Oscar.

Relação PT e Raquel Lyra

Não é de hoje que existe uma especulação sobre o estreitamento de relação do PT com o governo de Raquel.

A governadora, desde que foi eleita, mantém uma relação institucional bem alinhada com o presidente Lula (PT) e com peças petistas importantes, como o deputado estadual João Paulo (PT).

À reportagem do JC, João Paulo reafirmou que existe uma política clara de aproximação da governadora [Raquel Lyra] com o governo do presidente Lula, e reconheceu que a tucana tem retribuído essa convergência.

"Então, ela tem feito um reconhecimento, diferentemente do prefeito do Recife [João Campos]", disse o petista.

João Paulo ainda fez questão de citar que a bancada do PT na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) tem ajudado a governadora na votação de projetos importantes na casa, e defendeu a entrada de Maurício no Palácio do Campo das Princesas.

"Existe um nível de aproximação muito grande, acredito que o PT vai ter que se definir se vai participar ou não do governo de João Campos, ou se vai participar do governo dela [Raquel Lyra]. Mas isso vai caber à instância do partido", frisou João Paulo.

O deputado estadual defende o alinhamento das bases petistas ao governo de Raquel e já demonstrou a possibilidade de aliança para as eleições de 2026.

Em entrevista ao jornal O Globo, o deputado federal pelo PT Carlos Veras não deixou de lado a possibilidade de aliança no governo e disse que caso houvesse um convite, a sigla petista iria debater. Veras disse ainda que o partido busca contribuir com o mandato da tucana.

"Não deve ser fácil ser a primeira mulher a governar o estado de Pernambuco. Nós do PT, no Congresso Nacional e do governo do presidente Lula, temos feito tudo o que está ao nosso alcance para contribuir", declarou.