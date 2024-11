Raquel Lyra e Anielle Franco assinam adesão de Pernambuco ao Plano Juventude Negra Viva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A governadora Raquel Lyra e a ministra da Igualdade Racial do Governo Federal, Anielle Franco, assinaram o termo de adesão de Pernambuco ao Plano Juventude Negra Viva, em evento nesta sexta-feira (8) no Palácio do Campo das Princesas. O programa visa a promoção da igualdade racial e a garantia de acesso a direitos para a juventude negra.

No âmbito estadual, Pernambuco atuará por meio das secretarias da Criança e Juventude (SCJ) e de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), que ficarão responsáveis pela condução do Programa.

Raquel Lyra afirmou que a adesão de Pernambuco ao Plano representa um "dia histórico" para o Estado, enfatizando o apoio do Governo Federal para a realização de um trabalho que vai exigir esforços de "união e intersetorialidade" por parte do Executivo estadual.

“Esse é um trabalho que exige de nós um esforço de união e de intersetorialidade, tendo o apoio do governo federal para que possamos, junto aos municípios, permitir que o nosso povo possa ser mais feliz. Que a nossa juventude negra não seja alvo de crimes, quando o que mais queremos é poder dar oportunidade através da educação, cultura, esporte e do lazer, permitindo que os nossos jovens negros possam ter o direito de sonhar. Sem sombra de dúvidas, é um dia histórico para Pernambuco”, destacou Raquel Lyra.

O Plano Juventude Negra Viva conta com mais de 250 ações pactuadas, envolvendo 18 ministérios federais, sendo estruturado em 10 eixos centrais: Segurança Pública e Acesso à Justiça; Geração de Trabalho, Emprego e Renda; Educação; Esporte; Cultura; Democratização do Acesso à Ciência e Tecnologia; Promoção da Saúde; Meio Ambiente, Garantia dos Direitos à Cidade e a Valorização dos Territórios; Fortalecimento da Democracia e Assistência Social.

A ministra Anielle Franco destacou que o conjunto de ações “vai demandar tempo”, mas lembrou que é um trabalho de “responsabilidade compartilhada”, destacando a “luta constante” para a juventude negra do Brasil.

“É um conjunto de ações que vai demandar tempo, é uma responsabilidade compartilhada. O jovem negro quer ter direito a sonhar e quer viver com dignidade. E a missão que temos hoje é honrar quem nos colocou aqui, quem veio antes de nós e as próximas gerações. Seguimos em uma luta constante pela melhoria da juventude negra do nosso país”, disse.

Para a secretária de Criança e Juventude, Yanne Teles, essa parceria vem para dar fim às desigualdades e ao racismo estrutural, ainda tão arraigado no nosso país.

“Que a partir daqui possamos dar mais velocidade às políticas de segurança, educação, trabalho e tantas outras fundamentais na garantia de direitos e da cidadania plena dos nossos jovens”, ressaltou.



As secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, e a de Criança e Juventude estiveram à frente da mobilização da escuta da Caravana Juventude Negra Viva, realizada pelo Ministério de Igualdade Racial, em Pernambuco. O processo dessas escutas, realizadas em todos os estados brasileiros, reverberou na criação do Plano Juventude Negra Viva.

A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joana Figueirêdo, enfatizou que esse é um compromisso que busca assegurar um futuro promissor à juventude.

“A realidade da juventude negra no Brasil demanda esforços coordenados e políticas públicas abrangentes para superar os obstáculos que limitam o acesso desse público a direitos básicos, como educação de qualidade, segurança e oportunidades de trabalho digno”, afirmou.

Para o senador Humberto Costa, em Pernambuco está sendo constituído um caminho para que o Plano dê certo e alcance resultados importantes no enfrentamento ao racismo no país.

“Tudo caminha para que aqui em Pernambuco possamos ter esse plano dando certo, constituindo uma ação com resultados importantes e dando uma contribuição ao Brasil, para que nós possamos avançar no enfrentamento ao racismo no nosso país”, disse Humberto.

Presente no evento, o deputado federal Clodoaldo Magalhães enalteceu a importância da articulação dos poderes públicos para a construção do plano.

“Sem a articulação de toda sociedade não poderíamos fazer com que essa ferida, que já sangra há anos, pare de sangrar”, pontuou.