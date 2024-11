Após vitória de Trump, derrota de Lula em 2026 não é "hipótese descartada", afirma Humberto Costa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para o senador petista, vitória de Donald Trump nos Estados Unidos acendeu um sinal de alerta para as eleições no Brasil em 2026

O senador Humberto Costa (PT) afirmou, em entrevista ao Metrópoles, que a derrota de Lula em uma possível tentativa de reeleição em 2026 não é uma hipótese descartada.

“Não que estejamos preocupados que Lula vá perder a eleição. Eu acho que isso seria uma avaliação muito precipitada e fora daquilo que estamos assistindo. Mas, sem dúvida, nós temos que nos preocupar que não é uma hipótese inteiramente descartada”, avaliou.

Para ele, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos acendeu um sinal de alerta porque, até pouco tempo, ele poderia ser considerado “um acidente na história”. “O alerta surge para nós porque passamos por um governo com características muito semelhantes”, disparou o petista.

Eleições municipais

O senador Humberto Costa comentou, ainda, o desempenho do PT nas eleições municipais de 2024. De acordo com ele, o partido não definiu uma meta numérica, mas alcançou um desempenho melhor do que em 2020.

“Nós optamos por estabelecer uma estratégia em que não iríamos definir uma meta numérica. Decidimos que queríamos e tivemos um desempenho melhor do que aquele que tivemos em 2020 que foi o fundo do poço para nós nas eleições municipais”, completou.

Embate público

Durante a entrevista, Costa falou sobre o embate público entre a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O desentendimento aconteceu no último dia 28, após o ministro declarar que o partido estava na “zona de rebaixamento” com o resultado das eleições municipais.

“O PT é um partido que tem um processo de funcionamento interno bastante democrático, ninguém está proibido de dar opinião. Obviamente que as nossas contradições é melhor que tratemos internamente”, declarou.

Para ele, Padilha foi “infeliz” na sua colocação. “Ele acompanhou desde o início o trabalho que nós fizemos e se a eleição não foi o que ele imaginava que deveria ser, não foi por um equívoco da decisão partidária, então não cabia muito aquela colocação”, afirmou.