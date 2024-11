Alepe comemora 25 anos da Escola do Legislativo com programação aberta ao público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) celebrará os 25 anos da Escola do Legislativo (Elepe) com uma programação aberta ao público nesta terça-feira (12), no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe.

O evento, que começa às 9h com um café receptivo, contará com a presença de autoridades e ex-superintendentes da Elepe, que participarão da solenidade de abertura.

Às 10h30, a Orquestra Sinfônica Meninos e Meninas da Alegria, da ONG Giral, fará uma apresentação cultural para o público.

Em seguida, a palestra “Tecnologia em Prol da Humanidade e do Meio Ambiente”, com os especialistas Leonardo Almeida e Virgínia Leal, abordará temas relacionados ao impacto das tecnologias na sustentabilidade.

Homenagens

Ainda durante a solenidade, serão homenageados o atual superintendente da Elepe, José Humberto Cavalcanti, e os ex-superintendentes Fabricio Alcoforado, Lúcia Galindo e o ex-deputado coronel Rufino.

Na ocasião, será lançado o calendário ambiental de 2025, destacando as ações voltadas para a preservação do meio ambiente que a Elepe realizará ao longo do próximo ano.

Com uma agenda voltada à educação ambiental, o calendário inclui cursos, seminários e debates sobre o impacto ambiental no cotidiano da população pernambucana e nas práticas legislativas.

Projetos

Imagem: A Escola do Legislativo (Elepe) trabalha temas como as regras das Eleições. - Divulgação Imagem: A Escola do Legislativo (Elepe) trabalha temas como Inteligência Artificial. - Divulgação Imagem: A Escola do Legislativo (Elepe) possui projetos para jovens em situações de vulnerabilidade. - Divulgação

Desde a sua criação, a Elepe tem desenvolvido projetos voltados à formação cidadã e à capacitação.

Em 2002, a instituição passou a oferecer turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma alternativa para pessoas fora da faixa etária escolar completarem o ensino básico.

Depois, foi firmada uma parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) para o curso preparatório Prevupe, focado em estudantes interessados em ingressar no ensino superior.

Além de lançar cursos de pós-graduação em colaboração com a UPE, abrangendo temas como gestão pública e processo legislativo.

Outro destaque é o curso “Fortalecimento das Câmaras Municipais,” realizado em parceria com o Senado Federal e o Tribunal de Contas da União (TCU).

A ação oferece capacitação técnica gratuita nas áreas de gestão sustentável e comunicação integrada, beneficiando as câmaras municipais do estado.

Em 2024, mais de 4 mil pessoas participaram de cursos, seminários e palestras gratuitos, o que, segundo a Alepe, ajudou a aproximar o Legislativo da sociedade e a qualificar servidores públicos.

Evento é aberto ao público

A celebração dos 25 anos da Elepe acontece nesta terça-feira (12), no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe e é aberta ao público.

Para o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, a Escola do Legislativo “chega aos 25 anos fortalecida e cumprindo, com êxito, seu papel de difundir conhecimento e contribuir para a capacitação dos pernambucanos.”