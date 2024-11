Câmara de Timbaúba aprova aumento de 43,5% no salário do prefeito e revolta servidores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com professores e médicos reclamando atraso de salários, a Câmara Municipal de Timbaúba aprovou na última sexta-feira um aumento de 43,5% na remuneração mensal do prefeito Marinaldo Rosendo(PP) que a partir de 1.o de janeiro passará a receber R$ 30.134,21 por mês. Timbaúba tem 46 mil habitantes, fica na Mata Norte do Estado, conhecida pela falta de condições de vida da população, e, como se não bastasse isso, o prefeito, reeleito no dia 6 de outubro, passa a ganhar R$ 5 mil a mais que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que administra uma cidade de 1.488 mil habitantes, e apenas R$ 8 mil a menos que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que recebe R$ 38.039,38, o maior salário de prefeito no país, segundo o Portal da Transparência. São Paulo tem 11.894 mil habitantes.



O prefeito não teve dificuldade de conseguir o “aprovo” dos vereadores em uma câmara que é presidida por sua própria irmã, a vereadora Marineide Rosendo. Mesmo com a mobilização dos professores, que foram ao local protestar, o aumento foi aprovado por 8 vereadores – a oposição, com quatro vereadores, votou não. Apesar de ter presidido a sessão, Marineide não votou porque, como presidente, só teria direito a dar o voto de minerva, caso a votação terminasse empatada.



A Câmara não esclareceu o porquê do aumento de 43,5% pois os próprios vereadores reajustaram seus salários em apenas 3,09% - vão passar a receber R$10.432,00 por uma razão especial. Timbaúba perdeu população entre os censos de 2010 e 2022 e, a não ser que o IBGE reveja seus cálculos – o prefeito ajuizou o assunto - os vereadores não poderão receber mais do que foi estipulado na sexta-feira. Mesmo assim, a Câmara ainda deu um jeitinho e aprovou uma resolução através da qual a presidente do Poder Legislativo, no caso a irmã do prefeito, tem direito a receber em dobro. Sua remuneração passará será de R$ 20.864,78.

As encrencas do prefeito

Marinaldo se reelegeu mesmo com os salários dos funcionários municipais atrasados. Populista, ele tem conseguido muitas vitórias eleitorais, apesar de já ter sido preso por sonegação de impostos. Para vencer este ano conseguiu dividir a oposição de tal forma que ganhou com apenas 14.836 votos quando os três candidatos da oposição tiveram juntos 17.677. Com a oposição dividida, a estratégia de campanha foi a de que ele estava eleito e as pessoas ficaram com receio de contrariá-lo, segundo um observador da política do interior em explicação dada ao blogdellas.



Números do Portal da Transparência

Para se ter uma idéia do que está acontecendo em Timbaúba, segundo dados do Portal da Transparência, o prefeito vai ganhar em janeiro salário superior ao de todos os prefeitos de capitais do Nordeste. O prefeito de Teresina ganha R$17.690,00. Os de Maceió e Natal R$ 20 mil. Os do Recife, Salvador e São Luís R$ 25 mil. Os de João Pessoa e Aracaju e Fortaleza ganham R$ 28 mil. Nesse patamar, Marinaldo só perde para os administradores das capitais do Sul e Sudeste.



Alepe deve aprovar empréstimo de Raquel

A Assembléia Legislativa deve autorizar na próxima terça-feira o pedido de empréstimo de R$ 3,4 bi, solicitado pela governadora Raquel Lyra. Esta foi a impressão deixada de uma reunião do secretário da fazenda, Wilson de Paula, com as comissões de Justiça, Finanças e Administração da casa esta segunda-feira á tarde, onde foram tiradas todas as dúvidas dos parlamentares sobre a questão. A única questão de relevância levantada foi de autoria do deputado Waldemar Borges, do PSB, que desejava dar parecer dividindo em três empréstimos o valor solicitado mas o secretário explicou que os recursos vão demorar a chegar pois será necessário ampla negociação com o Bando dos Brics e o aval da União. Dividir em três ia acabar prejudicando os entendimentos internacionais.

Raquel com a AMUPE

A governadora Raquel Lyra esteve em Gravatá esta segunda-feira para o encontro com os prefeitos do estado promovido pela AMUPE. Fez um balanço de sua gestão, afirmou que os próximos anos serão promissores mas não passou disso. Como vai ter uma reunião com os prefeitos, marcada para o dia 22, deixou para neste dia dizer como vai trabalhar com as prefeituras e , certamente, anunciar mais investimentos nos municípios. Se falasse antes poderia prejudicar o comparecimento na sua reunião.

Pergunta que não quer calar: A Câmara de Timbaúba vai conseguir manter o reajuste, já aprovado, do salário do prefeito ?