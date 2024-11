Ingrid Zanella vence eleição para presidência da OAB-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata da chapa Renovação Experiente teve vitória anunciada no final da tarde desta segunda-feira (18), após divulgação do resultado final

A candidata Ingrid Zanella foi eleita para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE), após eleição realizada nesta segunda-feira (18). Ingrid venceu o pleito com 47,82% dos votos, totalizando 11.441 eleitores, sendo a primeira mulher a conquistar a presidência da entidade em 93 anos. Os candidatos derrotados no pleito foram Almir Reis, com 42,53% (10.175 votos) e Fernando Santos Júnior, com 5,47% (1.308 votos).

Ingrid Zanella foi candidata pela chapa Renovação Experiente, ao lado de Schamkypou Bezerra como vice, agora eleita para suceder Fernando Ribeiro Lins na presidência da OAB-PE.



Após o resultado, Ingrid destacou sentir um "misto de alegria e responsabilidade", afirmando que vai cumprir cada um dos compromissos firmados no mandato.

"Sinto um misto de alegria e de responsabilidade. Assumimos diversos compromissos e vamos cumprir cada um deles no nosso mandato. Temos palavra e o senso do dever e sabemos da nossa missão para dar mais dignidade e autonomia à advocacia pernambucana. Me sinto honrada com essa confiança em mim depositada”, disse.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, se manifestou sobre a vitória de Ingrid, parabenizando pelo resultado e desejou uma gestão "repleta de realizações e avanços".

“É com grande satisfação que parabenizo Ingrid Zanella pela vitória na eleição para a presidência da OAB Pernambuco. Desejo a ela e à nova diretoria uma gestão repleta de realizações e avanços”, declarou.

Confira os resultados abaixo:

Ingrid Zanella – Chapa Renovação Experiente: 47,82% (11.441 votos);

Almir Reis – Chapa Renova OAB: 42,53% (10.175 votos);

Fernando Santos Júnior – Chapa Coragem para Mudar: 5,47% (1.308 votos);

Votos em branco: 2,20% (527 votos);

Votos nulos: 1,98% (474 votos).

De acordo com Lítio Santos, presidente da comissão eleitoral da OAB-PE, 23.925 advogados votaram nesta segunda-feira, de um universo de 29.026 aptos a votar, enquanto 5.101 não registraram votos.

Raquel Lyra e João Campos parabenizaram Ingrid Zanella após resultado



Em publicação no X, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, destacou o fato de que Ingrid será a primeira mulher na história a comandar a OAB-PE. A governadora desejou sucesso à nova presidente da OAB-PE e se colocou à disposição pelo “fortalecimento da Justiça” em Pernambuco.

“Mulheres fazendo história. Parabenizo a advogada Ingrid Zanella, eleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco. Ingrid será a primeira mulher na história a comandar a OAB-PE. Sucesso no novo desafio, Ingrid. Conte com o meu apoio e com todo o time do Governo de Pernambuco para seguirmos lutando pelo fortalecimento da justiça em nosso estado”, disse.

Já o prefeito do Recife, João Campos, publicou no Instagram uma foto ao lado de Ingrid, parabenizando a nova presidente da OAB-PE. João também destacou o ineditismo de uma mulher comandando a Ordem, enfatizando que “tem certeza” que os três anos de mandato de Ingrid “serão de muito sucesso”.

“Quero parabenizar Ingrid Zanella por sua eleição como presidente da OAB-PE. Ela fez história, como a primeira mulher eleita para presidir a tradicional seccional pernambucana da Ordem. Tenho certeza de que os seus três anos à frente da entidade serão de muito sucesso para a advocacia do nosso estado e, sobretudo, para Pernambuco”, disse.