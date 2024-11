PF realiza operação contra grupo que planejou impedir posse de Lula

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O grupo criminoso planejava os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta terça-feira (19), uma operação contra um grupo criminoso responsável por planejar os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Pelo menos dois militares faziam a segurança dos líderes que participam da cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, o grupo que é formado por integrantes das Forças Especiais (FE), chamados de "kids pretos", tinha como objetivo um golpe de estado para impedir a posse do governo eleito em 2022.

Agentes da Polícia Federal cumprem cinco mandatos de prisão preventiva, três de busca e apreensão e 15 medidas cautelares.

Ainda de acordo com a instituição, entre os alvos da investigação estão quatro militares (incluindo um ex-assessor de Jair Bolsonaro) e um policial federal.

"As investigações apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022", descreve a PF em nota.

Os cumprimentos dos mandatos foram realizados no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal.

As prisões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e foram cumpridas até as 6h50 desta terça-feira.

Presos no G20?

Os militares presos no Rio de Janeiro estavam participando da segurança dos líderes do G20. A informação foi confirmada pela GloboNews.

"Punhal Verde e Amarelo"

O planejamento feito pelos investigados era denominado como "Punhal Verde e Amarelo". De acordo com o planejamento, os assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes deveriam ter ocorrido no dia 15 de dezembro de 2022, três dias após a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Polícia Federal informou que o ministro Alexandre de Moraes era um alvo sempre monitorado.

Após o planejado, o grupo previa a instituição de um "Gabinete Institucional de Gestão de Crise", com objetivo de lidar com as consequências das ações.

Presos