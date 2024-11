Tecio Teles assume a presidência do Partido Novo em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tecio foi candidato à prefeitura do Recife no pleito de 2024 e ficou em quinto lugar com 7.342 votos; a nomeação aconteceu em São Paulo

Tecio Teles, ex-candidato à prefeitura do Recife, assumiu a presidência do partido Novo em Pernambuco. O anúncio oficial ocorreu em São Paulo, na última quinta-feira (21), ao lado do presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro.

Também estiveram presentes lideranças nacionais da legenda, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o deputado federal Marcelo van Hattem e o senador do Ceará, Eduardo Girão.

Eduardo Ribeiro expressou sua confiança no trabalho de Teles. "É sempre bom estar ao lado de Tecio Teles, nosso líder e presidente do Partido Novo em Pernambuco, que já fez história em 2024 e que, com certeza, fará também em 2026", afirmou.

Teles aproveitou para destacar os resultados das últimas eleições municipais em Pernambuco e apontou uma consolidação do Partido Novo no cenário político.

"O Partido Novo foi o partido que mais cresceu no Brasil e, em Pernambuco, não poderia ser diferente. Vamos juntos fortalecer cada vez mais o Partido Novo no nosso estado e ao lado das nossas lideranças construir uma nova trajetória política em Pernambuco para alcançar ainda mais resultados e expandir nossa legenda com foco nos valores do Partido Novo. Agradeço a confiança do Presidente Nacional, Eduardo Ribeiro, e todo diretório nacional, bem como de toda equipe do nosso diretório em Pernambuco e todos que foram candidatos em 2024”, disse Tecio.



Partido Novo na Câmara Municipal

A partir de 2025, o Partido Novo terá dois representantes na Casa José Mariano. O vereador reeleito Felipe Alecrim (Novo) que obteve 7.901 votos e o estreante na Câmara, Eduardo Moura (5.283 votos).

Quem é Tecio Teles?

Sua vida política iniciou aos 17 anos, quando filiou-se ao Democratas (DEM) e se candidatou a vereador do Recife, aos 18 anos, mas não foi eleito.

Em 2017, atuou como Secretário Municipal de Planejamento de Belo Jardim. Entre 2017 e 2019 trabalhou no Ministério da Educação, na função de Coordenador Geral de Administração e Diretor de Planejamento e Administração. Em 2020, filiou-se ao Partido Novo. Em 2023 recebeu o convite para o cargo de Chefe de Gabinete da Vice-governadoria do Estado de Pernambuco.

Tecio é advogado e militar da reserva. É formado em Direito pela Faculdade Estácio do Recife, em 2013, com pós-graduação em direito administrativo e pós-graduação em planejamento e gestão pública pela Universidade de Pernambuco (UPE), em 2015. Ingressou no Exército em 2009, deixando o serviço militar em 2017.