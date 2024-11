Bancada do PSB reforça apoio a Gustavo Gouveia para primeiro-secretário na Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A bancada do PSB na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) reforçou o apoio à reeleição do deputado Gustavo Gouveia (Solidariedade) na disputa pelo cargo de primeiro-secretário, nas eleições para a Mesa Diretora da Casa.

Nesta segunda-feira (25), os deputados pessebistas, que representam a maior bancada da Alepe, se reuniram com Gouveia e o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB). Na ocasião, os parlamentares reafirmaram o apoio à recondução dos dois parlamentares e trataram da composição de outros espaços da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, cuja eleição acontece no próximo dia 2 de dezembro.

O líder do PSB na Alepe, deputado Sileno Guedes, defendeu que a ocupação dos demais cargos de direção da Casa respeite a proporcionalidade das bancadas, considerando que o PSB, com 12 deputados, reúne o maior número de parlamentares.

“Enquanto bancada, fizemos algumas reuniões nos últimos dias para chegar às posições que já anunciamos em torno da reeleição do presidente Álvaro Porto e do primeiro-secretário Gustavo Gouveia. Hoje foi o momento de reafirmar isso e tratar da composição dos outros espaços da Mesa Diretora, que, na nossa visão, devem ser ocupados considerando o tamanho que o PSB tem entre as bancadas”, afirmou.