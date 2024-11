Golpe militar: especialistas afirmam que o "fantasma do comunismo é delírio" e analisam a influência militar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (26), a Super Manhã, da Rádio Jornal promoveu um debate sobre os 60 anos do golpe militar. Comandado por Natalia Ribeiro, o programa contou com a participação de Igor Maciel, titular da Coluna Cena Política do JC; Guilherme Lemos, doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do Exército Brasileiro; e Sérgio Buarque, economista com mestrado em sociologia.

O debate focou no papel das Forças Armadas na política brasileira e o recente planejamento do assassinato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Golpe em 2022

Sérgio Buarque, economista e sociólogo, ressaltou que o Brasil, por pouco, não passou por um golpe na eleição de 2022. “Não só agora, os indícios já vinham naquele documento que estavam preparando para assinar o estado de sítio, as articulações no entorno, e agora, com essas notícias, a gente pode dizer que foi por muito pouco”, afirmou.

Para ele, a alta cúpula das Forças Armadas demonstrou hesitação em apostar em uma ruptura institucional, tanto pela falta de razões concretas quanto pela fragilidade de liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Debate na Super Manhã - Rádio Jornal

"O presidente eleito já havia exercido dois mandatos", disse, ressaltando que a motivação atual estava mais relacionada à manutenção do poder do que a questões políticas, como ocorreu em 64. Buarque complementou que a geração militar atual preferiu não arriscar “devem ter desconfiado muito da capacidade do capitão ser de fato o líder para conduzir este país.”

Apolítica militar

Para Guilherme Lemos, antropólogo, é necessário que as Forças Armadas tenham maior diversidade ideológica, evitando um alinhamento exclusivo ao conservadorismo.

“Ao invés de ser buscada uma 'apolítica', deveria ser buscada uma variabilidade maior, que não fossem todos conservadores e de direita, mas que tivessem a possibilidade de encontrar outros caminhos para se expressarem politicamente dentro dos regulamentos”, opinou.

Destaca que o governo deveria “exigir que a cadeia de comando, por mecanismos institucionais, seja enquadrada”, evitando centralizar as responsabilidades em uma só pessoa. Segundo Lemos, o anticomunismo histórico foi substituído pelo antipetismo, intensificado durante o governo Dilma Rousseff.

Associação de Lula ao comunismo

Ao tratar da associação entre o presidente Lula e o comunismo, Igor Maciel considerou que essa narrativa reflete desconhecimento sobre os governos do petista. “Dizer que o presidente é comunista é desconhecer o seu governo e os mandatos. Lula é quase um liberal”, localizando a gestão como de centro-esquerda.

Sérgio complementou, argumentando que o “fantasma do comunismo” não tem sustentação no cenário atual. “Nem a China é mais comunista. É um país de mercado, com partido comunista, mas o sistema não é comunista”.