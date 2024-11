Polícia Federal deflagra operação contra a venda de decisões judiciais em Pernambuco e outros dois estados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (26), uma operação com o objetivo de investigar crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio e violação de sigilo funcional. As investigações apontam para um suposto esquema de venda de decisões judiciais, envolvendo advogados, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), são cumpridos um mandado de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão nos estados do Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal.

De acordo com a TV Globo, um lobista (indivíduo que atua como intermediário entre organizações criminosas e os tomadores de decisão no governo) ligado ao grupo foi preso, e que houve buscas nas casas dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho. Os dois já estavam afastados do tribunal desde agosto.

Operação Sisamnes

De acordo com a PF, os investigados solicitavam valores para beneficiar partes em processos judiciais, por meio de decisões favoráveis aos seus interesses. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Também são investigadas negociações relacionadas ao vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais.

Também foram estabelecidas medidas cautelares como instalação de monitoramento eletrônico, afastamento das funções públicas de servidores e membros do Poder Judiciário, sequestro, arresto e indisponibilidade de bens e valores dos investigados. Os montantes não foram divulgados.

O nome da operação faz referência a um episódio da mitologia persa, que narra a história do juiz Sisamnes. Ele teria aceitado um suborno para proferir uma sentença injusta.