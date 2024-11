Ao vivo: Rui Costa, ministro da Casa Civil, dá entrevista à Rádio Jornal; acompanhe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro cumpre agendas no Recife, discutindo obras do Novo PAC, como o Canal do Fragoso e o Hospital da Criança, com gestores locais

Nesta quarta-feira (27), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, durante a Super Manhã.

Em visita ao Recife, o ministro participa de reuniões e vistorias de obras vinculadas ao Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

Na terça-feira (26), Rui Costa se reuniu com a governadora Raquel Lyra (PSDB) e o secretariado estadual no Palácio do Campo das Princesas.

Na quarta-feira, ele se encontra novamente com a governadora, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e outros gestores pernambucanos.

Após as reuniões, o ministro visita às obras do Canal do Fragoso, em Olinda, e do Hospital da Criança do Recife, ambas integradas à carteira de projetos do Novo PAC.