Isenção do Imposto de Renda: em pronunciamento, Haddad confirma mudanças; saiba quais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em pronunciamento em rede nacional na noite desta quarta-feira (27), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou o que vinha sendo especulado nos bastidores e anunciou que os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil estarão isentos do pagamento do Imposto de Renda.

Haddad disse ainda que as pessoas cuja renda supera o valor de R$ 50 mil por mês "pagará um pouco mais", sem dar detalhes sobre a nova alíquota para este grupo.

"O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais, deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas", declarou o ministro, antes de anunciar o que chamou de "maior reforma da renda de nossa história".

A isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil era promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Haddad, a nova medida não trará impacto fiscal. "É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio no seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer", afirmou.

Na análise de Haddad, a mudança anunciada - em conjunto com a Reforma Tributária - fará com que grande parte da população "não pague nem Imposto de Renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne, corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país", analisou.

Confira o pronunciamento completo no vídeo abaixo:

Ministros vão detalhar medidas

Os ministros Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Rui Costa (Casa Civil) irão conceder uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (28), às 8h, no Salão Leste do Palácio do Planalto, com o intuito de detalhar as "Medidas de Fortalecimento da Regra Fical".

Na sequência, secretários das pastas concederão coletiva técnica.