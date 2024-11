Antônio Coelho deixa prefeitura do Recife e volta à Alepe para votar na eleição da mesa diretora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antônio Coelho (União Brasil), pediu exoneração do cargo para retornar à Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde possui cadeira de deputado estadual. A movimentação tem relação com a eleição da mesa diretora da Alepe, que acontece na próxima segunda-feira (2).

Antônio Coelho retornou ao Legislativo exclusivamente para votar em Francismar Pontes (PSB) na disputa pelo cargo de primeiro-secretário. Após a votação, ele deverá retornar à prefeitura do Recife, onde comandará o Réveillon da cidade.

A exoneração de Antônio Coelho foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Recife, publicada na última quinta-feira (28). O texto confirma que ele se afastou por decisão própria. No lugar dele, assume a pasta o secretário executivo Thiago Brandão.

Com o retorno do parlamentar ao Legislativo, Edson Vieira (União Brasil), que havia assumido o posto quando Antônio migrou para a prefeitura, volta a ser suplente. Edson, vale lembrar, assumirá um lugar definitivo na Assembleia em 2025, ocupando a cadeira deixada por Chaparral (União Brasil), eleito prefeito de Surubim.

Retorno de Antônio pode mexer na eleição

O objetivo de Antônio Coelho na eleição da Alepe é tirar pelo menos um voto de Gustavo Gouveia (Solidariedade), com quem a família de Petrolina rompeu em 2022.

Na época, os Gouveia migraram para o palanque de Marília Arraes (Solidariedade) na disputa pelo governo do Estado, deixando de lado o irmão de Antônio, Miguel, que também brigava pelo cargo. O suplente Edson Vieira já havia declarado voto em Gustavo na eleição da Alepe.

O retorno do parlamentar aumenta a indefinição sobre quem vai ficar com o cargo de primeiro-secretário, único espaço que terá bate chapa. O presidente Álvaro Porto (PSDB) tem reeleição garantida e os demais espaços também deverão ser mantidos.

O voto de Antônio Coelho em Francismar confronta o PSB de João Campos, que não apoia o correligionário e declarou voto de bancada em Gustavo Gouveia. Somente dois parlamentares do partido seguirão com Francismar - France Hacker e Dannilo Godoy.

Embora Gustavo Gouveia tenha obtido apoio público de grande parte dos deputados estaduais para reeleição, o voto é secreto e alguma surpresa ainda pode acontecer.