Governador de Sergipe se afasta por motivo de saúde e é flagrado na final da Libertadores, na Argentina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Assessoria de Fábio Mitidieri afirmou que ele está licenciado em agenda pessoal e que viagem foi custeada com dinheiro próprio do gestor

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi flagrado no último sábado (30) na arquibancada do estádio Monumental de Nuñes, em Buenos Aires, na Argentina, assistindo à final da Libertadores da América. Dias atrás, ele havia publicado uma mensagem na sua conta pessoal do X (antigo Twitter) comunicando seu afastamento do governo estadual por motivo de saúde.

"Tirei uns dias para garantir que minha saúde esteja 100% após pneumonia. O governo segue sob a orientação do nosso vice Zezinho Sobral. Agradeço a compreensão e reafirmo meu compromisso de estar sempre pronto para servir nosso estado e os sergipanos", escreveu o gestor, no último dia 26 de novembro.



No último sábado, Fábio Mitidieri foi visto em meio aos torcedores do Botafogo durante a transmissão da partida pela televisão. Ele aparece vestindo uma camisa do time, que bateu o Atlético-MG por 3 a 1 e conquistou o título inédito da competição.

O flagrante gerou reações de usuários nas redes sociais, que ironizaram a viagem do governador.

Foi se cuidar da pneumonia no hospital Bernardino Rivadavia em Buenos Aires, referência nestes casos. pic.twitter.com/pZHsSJyvsM — Rodrigo Barboza (@rodrigosilvaugf) December 1, 2024

Governador nega licença médica



Após a repercussão negativa, o governador fez uma nova publicação, já neste domingo (1º), dizendo estar afastado oficialmente em viagem com a família, paga com recurso próprios. Antes da polêmica, ele não havia publicado imagens na Argentina, se limitando a compartilhar uma arte comemorativa do título botafoguense.

"Lamento o uso político de informações, distorcendo propositalmente o fato de estar em descanso após o período em que estive doente", escreveu.

Em outra rede social, ele gravou um vídeo dizendo que não está de licença médica.

"Não estou de atestado médico como falaram, não botei licença médica. Tirei uma licença não remunerada, viajei com recursos próprios, não estou recebendo salário nada disso. Viajei por minha conta e com autorização médica, porque eu tinha passado 7 dias afastado por conta da pneumonia e o médico tinha me pedido para eu tirar um tempo. Eu perguntei da viagem, porque já estava agendada, e ele disse que não teria problema. Estou aqui com meu pai, minha mãe, esposa, irmão, cunhada, sobrinho, a família toda reunida para viver esse momento especial. Tudo simples, tudo com meu recurso. E já já, amanhã, estou de volta", disse o governado em um vídeo no Instagram.

Em nota enviada ao g1, a assessoria de Fábio Mitidieri afirmou que o governador está licenciado desde o dia 26, em agenda pessoal, e que ele também cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após passar por tratamento de pneumonia. Leia na íntegra:

O governo do Estado esclarece que o governador Fábio Mitidieri encontra-se licenciado desde o dia 26, em agenda pessoal, em família, na Argentina. O referido afastamento foi comunicado à Assembleia Legislativa de Sergipe, em acordo com parágrafo único do artigo 80 da Constituição do Estado e do decreto legislativo número 03, de 14 de novembro de 2023.

O Estado certifica que a viagem foi custeada com recursos próprios, sem qualquer utilização de verbas públicas. Em respeito à população e ao compromisso com a transparência que norteia a gestão, o Estado informa que a decisão reflete a responsabilidade de separar compromissos oficiais de atividades de caráter pessoal, assegurando a máxima ética no uso do dinheiro público

Fábio também cumpriu recomendação médica de afastamento de atividades após uma semana de tratamento por uma pneumonia. Ele se internou dia 15 de novembro, quando foi diagnosticado. Ficou em tratamento hospitalar até dia 17, sendo liberado para cumprir agenda administrativa de forma remota, em sua residência.