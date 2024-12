Em evento com prefeitos, Raquel Lyra descarta criar novo FEM: 'política que não deu certo'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) descartou de forma veemente a possibilidade de criar um novo fundo estadual destinado à ajuda direta aos municípios, ao mesmo estilo do antigo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), da gestão Eduardo Campos (PSB).

A negativa se deu durante o seminário Mudar Juntos, que reuniu prefeitos eleitos e reeleitos de todo o estado no Recife Expo Center, na manhã desta segunda-feira (2). Ao negar a possibilidade, Raquel não poupou críticas ao projeto.

“Me perguntam muito sobre o FEM. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Uma política lançada por Eduardo [Campos] lá atrás, em 2014. É uma política que não virou realidade nos municípios pernambucanos, ou em poucos municípios pernambucanos. Foi muito mais agonia do que entrega, renovando os prazos, tentando prestar contas. Até hoje os projetos estão enganchados”, disparou Raquel.

“Por isso que eu digo que não vou reeditar algo que, infelizmente, não conseguiu virar realidade na vida dos municípios. A intenção era boa, mas na prática as coisas não conseguiram acontecer”, acrescentou a governadora.

“A gente está garantindo, por exemplo, R$ 1 bilhão de investimento na cidade de Olinda. E eu não precisei assinar um FEM para isso. E cada município de vocês terá, sim, o investimento do governo de Pernambuco acontecendo. Eu conheço a cidade de vocês de perto, eu conheço a necessidade de vocês de perto. O nosso governo tem a obrigação e compromisso de estar junto com vocês”, completou.

Em outro momento do evento, Raquel disse que não recebia apoio do FEM quando era prefeita de Caruaru.

"Fui prefeita de Caruaru no ano de 2017 e o recurso do FEM já não chegava. Foi uma política que acabou não virando realidade na prática, e o que a gente tem feito é não fazer promessa. O que já é real é a colaboração com os municípios através do Juntos pela Educação, na construção de creches, investimentos, com o Pernambuco sem Fome com mais de 200 cozinhas comunitárias, programas de educação, da água. Já está acontecendo como há muito não se via”, destacou a governadora.

Raquel Lyra também aproveitou o momento para soltar um comentário que foi atribuído pelos presentes como uma alfinetada no prefeito João Campos (PSB), que já havia deixado o evento.

“A gente está trabalhando de mão dada. A gente faz mais chão do que televisão. Eu digo isso porque vocês vão me ver muito mais na cidade de vocês do que, eventualmente, vocês veem de propaganda que temos na televisão”, declarou a governadora, sendo ovacionada.