Após comentários de João sobre hospitais estaduais, Raquel publica vídeo detalhando obras do Hospital da Restauração

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), enfatizou que a saúde no Estado é “prioridade”, em vídeo publicado nesta quinta-feira (5), onde detalha obras de requalificação do Hospital da Restauração (HR). A declaração vem após o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na última segunda-feira (2), criticar situação dos hospitais estaduais.

No vídeo, a governadora citou as obras do 8º andar do hospital, que é a maior emergência pública do Norte e Nordeste do país, localizado no bairro do Derby, área central do Recife. As obras de requalificação do HR tem investimento de R$ 23 milhões da gestão estadual.

“Saúde em Pernambuco é prioridade e vocês sabem que a maior emergência do Norte-Nordeste brasileiro é justamente o Hospital da Restauração. Quem vê ele de fora não imagina que lá dentro tem um monte de gente trabalhando, recuperando e requalificando o hospital inteiro”, disse.

Ainda de acordo com o vídeo publicado pela governadora, a gestão estadual pretende realizar a requalificação de todos os hospitais da rede pública estadual de saúde.

No final de outubro, o governo de Pernambuco realizou a primeira entrega prevista das obras de requalificação do HR, com a reforma de parte do 7º andar, onde ficam os pacientes de Cirurgia Geral e de Cirurgia Vascular. No pavimento, foram modernizados os 38 leitos da ala norte.

De acordo com a governadora, a obra do 8º andar contará com um local de repouso para os profissionais que trabalham no HR. O pavimento, assim como o 7º andar, também terá poltronas reclináveis e novas enfermarias.

Crítica de João Campos aos hospitais estaduais

Na última segunda-feira (2), em encontro promovido pela governadora Raquel Lyra com os prefeitos eleitos e reeleitos de Pernambuco, o prefeito do Recife, João Campos, comentou sobre a situação dos hospitais estaduais.

"A gente tem pontos muito críticos, a exemplo da saúde nos grandes hospitais estaduais, das emergências", disse.

Perguntado sobre a relação com a gestão estadual, João Campos destacou a necessidade de dialogar para colocar em prática o que for construído a partir dele, enfatizando esperar um tratamento de "respeito e dignidade".

"O primeiro passo é dialogar, o segundo é colocar em prática aquilo que foi construído através do diálogo. Então, eu espero que o município possa ser tratado com respeito e dignidade nessa relação", afirmou.