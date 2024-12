Tarcísio diz que PM que jogou homem de ponte será expulso e admite 'erro' sobre câmeras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (5) que não há dúvidas de que o policial militar envolvido no caso será expulso da corporação. O PM Luan Felipe Pereira, preso na manhã de hoje, enfrenta defesa que alega "claro viés de antecipação de culpa".

Além do caso do homem arremessado da ponte, recentes episódios de violência policial incluem a morte de uma criança na Baixada Santista e de um estudante em um hotel. O governador defendeu mudanças na Polícia Militar para evitar excessos.

Tarcísio reforçou que o discurso de segurança jurídica não pode ser interpretado como permissão para descumprir regras. "Vamos redesenhar isso aqui", afirmou.

Sem mudanças no comando da segurança pública

Apesar das críticas, o governador descartou alterações na liderança da Segurança Pública e da PM, defendendo estabilidade em momentos de crise. Ele assumiu responsabilidade pelos problemas enfrentados.

O governador reconheceu que estava errado ao questionar a utilidade das câmeras corporais. "Hoje, estou absolutamente convencido de que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial".

Câmeras nas fardas

O governador também admitiu erros pessoais, como no que diz respeito às câmeras nas fardas. Ao longo de sua gestão, ele questionou a eficácia do dispositivo e chegou a afirmar, em janeiro deste ano, que o equipamento não oferecia benefícios para a sociedade. Depois, passou a dizer que manteria o modelo.

"A questão das câmeras: eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje, estou absolutamente convencido de que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial. Vamos não só manter, mas ampliar o programa".

Ele defendeu ainda um estudo para entender o que é necessário fazer para investir em melhorias na corporação: programa de treinamento, reciclagem, intercâmbio entre polícias e compra de armamento não letal.

Estudos e investimentos

A PM paulista começou a adotar câmeras corporais com a possibilidade de interromper gravações. Especialistas alertam para o impacto na qualidade dos registros. Tarcísio garantiu que a substituição será gradual e as câmeras atuais continuarão em operação.

"Enquanto a gente não estiver seguro com relação à tecnologia, a gente não descontinua as câmeras que existem, que estão funcionando. Elas vão continuar em operação. (...) Só vai haver essa substituição gradativa a medida que a gente estiver muito confortável com a nova tecnologia que está chegando."