União Brasil dissolve diretório estadual em PE; Fernando Filho e Mendonça veem oportunidade de reestruturação

Em decisão unânime, a direção nacional do União Brasil decidiu, nesta quinta-feira (5), pela dissolução do diretório do partido em Pernambuco. Os 29 membros da executiva nacional votaram pela extinção da direção estadual, formando uma nova comissão provisória para liderar o partido no estado.

Em contato com a reportagem do Jornal do Commercio, os deputados federais Fernando Filho e Mendonça Filho, membros da executiva nacional, trataram a dissolução do partido como uma oportunidade de reestruturação e pacificação do partido a nível estadual, em concordância com os rumos nacionais da sigla.

“A gente, há 30 dias atrás, votou cautelarmente o afastamento, então afastou a executiva e nomeou a interventora, mas precisava deliberar o mérito. O mérito foi deliberado hoje, também por unanimidade e agora não tem mais o que fazer partidariamente. Já foram cumpridas todas as etapas na intervenção. E no momento oportuno, o presidente, a direção nacional, nomeará uma nova comissão provisória estadual”, disse o deputado Fernando Filho.

Fernando Filho e Mendonça falam em “tranquilidade” e “diálogo” para a sigla em PE

A dissolução acontece um mês após a direção nacional fazer uma intervenção no diretório estadual, a pedido de Fernando Filho. De acordo com o deputado federal, a decisão traz “tranquilidade” para o partido trabalhar o seu crescimento.

“Uma decisão positiva, acertada, porque todo mundo conhecia a forma como era tratado o partido em Pernambuco, das dificuldades que já vem, não de hoje, desde a eleição de 2022, enfim, de todos os processos. Então eu acho que isso traz tranquilidade para o partido, agora alinhado com a nova direção nacional, poder trabalhar o fortalecimento e crescimento do partido”, afirmou.

Mendonça Filho, por sua vez, reafirmou seu voto favorável pela dissolução e destacou a esperança de um caminho “onde a política e o diálogo sejam o norte” do partido.

Sobre o futuro da sigla em PE, Mendonça enfatizou que qualquer decisão a ser tomada pela direção nacional - presidida por Antônio de Rueda e ACM Neto - vai passar por ele e pelo grupo político encabeçado pela família Coelho, dos irmãos Fernando Filho (deputado federal), Miguel Coelho (ex-prefeito de Petrolina) e Antônio Coelho (deputado estadual licenciado e atual secretário de Turismo e Lazer de Recife).

“Qualquer alteração que houver vai ser referendada ou decidida, melhor dizendo, por Rueda e ACM Neto, será ouvindo o partido localmente e as lideranças políticas. Então, nenhuma decisão será tomada sem me ouvir e sem ouvir também os Coelho. Então, qualquer passo além do que foi dado terá que nos ouvir e a gente chegar a um acordo, um entendimento político mínimo”, afirmou.

Mendonça e Fernando Filho alinham que "2026 se discute em 2026"

Em campos opostos no partido, os dois deputados descartaram qualquer discussão sobre as eleições de 2026, até o ano do pleito.

Fernando Filho destacou que existe um alinhamento com Mendonça e a direção nacional do partido para tratar as questões eleitorais em 2026.

“Mendonça está de um lado, nós estamos do outro, mas eu e ele temos um alinhamento com a Direção Nacional de que 2026 nós vamos tratar em 2026”, afirmou.

Mendonça reafirmou a divergência entre os grupos políticos, mas destacou o respeito a Fernando Filho e enfatizou que os esforços estão concentrados no fortalecimento do partido, mesmo que em polos distintos.

“Nós temos campos divergentes, entre a minha posição e de Fernando Filho, mas a gente se respeita. Eu defendo uma linha de alinhamento com o governo Raquel Lyra, ele tem um alinhamento mais com o prefeito do Recife João Campos. Vamos, cada um, cuidar do seu espaço dentro do partido, estou fortalecendo o meu campo e os aliados dentro do União Brasil, para que a gente possa ter uma boa chapa de candidatos a deputado estadual em 2026, uma boa chapa de candidatos a deputado federal e o partido possa protagonizar um papel relevante”, disse Mendonça.

“Para mim, 2026 se discute em 2026. Em janeiro de 2026 a gente senta para discutir qual o rumo que o partido vai tomar. Eu estou trabalhando de forma intensa e fortalecendo o campo que eu possa fortalecer, onde eu atuo, do ponto de vista partidário”, complementou.