Prefeito eleito de Ipojuca apresenta sua equipe de secretariado; veja a lista

Com 28 nomes, equipe de secretariado do prefeito eleito de Ipojuca é formada por técnicos e políticos para liderar a gestão municipal

Carlos Santana, prefeito eleito de Ipojuca com 32.805 votos (45,61%), apresentou nesta sexta-feira (6) a composição do seu secretariado. A equipe, formada por 28 integrantes, será responsável por comandar as principais pastas da administração municipal.

“Estou muito feliz com o time que escalamos. A maioria dos nomes do nosso secretariado é composta por ipojucanos. São pessoas que conhecem e vivem o município. É bom demais ver que Ipojuca tem profissionais de alto nível com quem podemos contar”, afirmou Santana ao apresentar a equipe.

Confira a lista completa do secretariado: