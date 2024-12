"Em nome do povo de Pernambuco", Raquel Lyra deseja boa recuperação para Lula após cirurgia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), desejou melhoras, em nome do povo pernambucano, ao presidente Lula (PT) após o mesmo passar por uma cirurgia de emergência devido a uma hemorragia intracraniana.

Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma "craniotomia para drenagem de hematoma. O procedimento transcorreu sem intercorrências", disse a nota hospitalar.

"Em nome do povo de Pernambuco, desejo ao presidente @LulaOficial uma rápida e plena recuperação. Que ele esteja logo de volta, com saúde, trabalhando pelo bem do Brasil", disse Raquel Lyra por meio do seu X (antigo Twitter).

Estado de saúde de Lula

Na madrugada desta terça-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 anos, passou por uma cirurgia de emergência devido a uma "hemorragia intracraniana".

De acordo com boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, Lula foi submetido a uma "craniotomia para drenagem de hematoma".

O procedimento foi realizado com sucesso e sem complicações, conforme informado nas redes sociais do presidente.