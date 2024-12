Médico de Lula detalha procedimento e quadro de saúde do presidente: "baixo risco"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com Roberto Kalil, a intervenção é considerada de baixo risco, relativamente simples e tem como objetivo evitar um novo sangramento

O médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Kalil, detalhou, em entrevista nesta quarta-feira (11), o procedimento que será realizado no petista, bem como o quadro de saúde de Lula.

De acordo com Kalil, a intervenção é considerada de baixo risco, relativamente simples e tem como objetivo evitar um novo sangramento. Mais cedo, a equipe médica do presidente informou que Lula será submetido a uma embolização de artéria meníngea média.

"Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico. Esse tipo de embolização, que é um tipo de cateterismo, vai embolizar a artéria meníngea, porque quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento", detalhou.

"Procedimento de baixo risco"

Ainda segundo Kalil, a técnica não é considerada uma cirurgia, mas sim um “procedimento endovascular”. A intervenção deve ter duração de cerca de uma hora e não vai ter influência na previsão de alta de Lula da UTI, que está prevista para a quinta-feira, mesmo dia que o procedimento será realizado.

“Esse procedimento não é em centro cirúrgico, é em uma sala de cateterismo, é um procedimento que deve terminar em torno de uma hora. É via femoral, é uma sedação, ou anestesia. É um procedimento relativamente simples e de baixo risco”, afirmou.

O médico do presidente Lula reafirmou o objetivo da intervenção, que visa reduzir o risco de sangramentos no futuro. Ainda segundo Kalil, o procedimento “foi bem calculado”.

“É impossível um paciente que tem um sangramento cerebral, como teve - e reduziu -, voltar a ter pequenos sangramentos? Em medicina não existe a palavra impossível. Tudo é possível, então é para minimizar. E o presidente é uma pessoa ativa, saudável. Para minimizar o risco de futuro sangramento, existe esse procedimento, por isso que foi bem calculado", detalhou.

Divulgação do procedimento foi pedido de Lula e Janja

Kalil também falou sobre a divulgação do procedimento à imprensa, enfatizando que foi um pedido expresso de Lula e da primeira-dama, Janja. De acordo com o médico, inicialmente, o procedimento seria comunicado após a realização.

“Nós, a equipe médica, tínhamos combinado em fazer o procedimento, que é uma rotina do pós-operatório. Faz o procedimento, e depois, na coletiva, nós damos toda a satisfação como a imprensa merece, como o povo brasileiro merece e como o presidente Lula e a Janja querem. Mas, como nós divulgamos o boletim de manhã e não estava decidido, o próprio presidente pediu: 'informem a imprensa, por favor'. E foi por isso que nós lançamos esse boletim, dizendo do procedimento, que irá acontecer amanhã às 7h. A pedido do presidente”, completou.