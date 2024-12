Quaest: Lula tem 65% de aprovação em Pernambuco e é reprovado por 33%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo Lula é aprovado por 65% dos eleitores de Pernambuco ao final do segundo ano de governo e reprovado por 33%, segundo aponta a pesquisa Genial divulgada nesta quarta-feira (11). 2% dos pernambucanos não souberam responder.

No resultado geral, Lula teve aprovação de 52% dos brasileiros e 47% de reprovação.

Pernambuco foi o segundo estado do país com o maior índice de aprovação de Lula, dentro da lista de territórios avaliados na pesquisa. A terra natal do presidente ficou atrás somente da Bahia, onde Lula teve 66% de índice positivo.

Embora o petista tenha registrado alta popularidade em Pernambuco, a aprovação teve queda de oito pontos percentuais em comparação com o último dado da pesquisa no estado, registrado em abril.

A reprovação de Lula em Pernambuco, por sua vez, subiu seis pontos de abril para dezembro.

A pesquisa Quaest foi realizada em 120 municípios brasileiros entre os dias 4 e 9 de dezembro e entrevistou presencialmente 8.598 eleitores com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.

Avaliação do governo Lula em Pernambuco

48% dos eleitores pernambucanos avaliaram a gestão Lula como positiva. Outros 28% afirmaram que o trabalho dele na presidência é Regular, e 23% classificaram como Negativo.

Nesse quesito, Pernambuco foi o estado em que o presidente teve o melhor desempenho, embora o número tenha caído quatro pontos percentuais em relação a abril.

A Bahia ficou na segunda posição, com 44% de aprovação ao governo Lula.

Outros estados

Ao todo, a pesquisa também avaliou a gestão Lula em outros quatro estados:



Minas Gerais : 51% de aprovação e 47% de reprovação;

: 51% de aprovação e 47% de reprovação; Paraná : 53% de reprovação e 44% de aprovação;

: 53% de reprovação e 44% de aprovação; São Paulo : 55% de reprovação e 43% de aprovação;

: 55% de reprovação e 43% de aprovação; Goiás: 56% de reprovação e 41% de aprovação.

Nordeste

Lula manteve o maior índice de aprovação na região Nordeste, com 67%, embora esse número tenha caído dois pontos em relação a outubro. A desaprovação entre os nordestinos subiu de 26% para 32%.

O pior desempenho do presidente foi avaliado no Sudeste, onde ele teve 44% de aprovação. Nessa região e no Sul, o índice negativo é maior do que o positivo.