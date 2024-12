Ao vivo: médicos de Lula falam sobre novo procedimento na cabeça do presidente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passa por um novo procedimento no cérebro na manhã desta quinta-feira (12). A cirurgia já era esperada pela equipe médica e consiste no bloqueio do fluxo sanguíneo na região do sangramento que ocorreu na terça-feira (10).

Segundo o médico Roberto Kalil, Lula passará por uma embolização de artéria meníngea média, para evitar futuros sangramentos no local.

O procedimento está marcado para acontecer para 7h e com duração de uma hora. Kalil explicou que a intervenção é feita em uma sala de cateterismo e não em um centro cirúrgico. "Baixo risco e relativamente simples", disse o cardiologista.

O que aconteceu?

Na noite de segunda-feira (9), Lula, de 79 anos, sentiu fortes dores de cabeça e foi encaminhado para a unidade de Brasília do Sírio-Libanês. Após exames, uma hemorragia cerebral foi constatada, e o presidente precisou ser transferido de avião para a capital paulista.

Ele passou por um procedimento de trepanação - que consiste na perfuração do crânio com o objetivo de acessar o espaço intracraniano - para drenagem do hematoma.

Confira o último boletim médico

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã.

Outras atualizações serão dadas durante coletiva de imprensa a ser realizada amanhã às 10 horas.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio"