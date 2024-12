"Na nossa gestão, o que é prometido é feito", afirma Raquel Lyra ao falar sobre seus dois anos de governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista à TV Jornal Interior, no programa O Povo na TV, nesta quinta-feira (12), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), fez um balanço das ações e realizações de seus dois anos de gestão. Na conversa, destacou iniciativas nas áreas de saúde, segurança, infraestrutura, educação e economia, além de abordar os desafios enfrentados desde o início do mandato.

Raquel enfatizou as dificuldades do primeiro ano de governo, especialmente relacionadas à organização financeira do estado. “Primeiro ano, ano difícil, muito difícil. Chegamos sem dinheiro no estado, organizamos a casa, fomos ao governo federal, ao presidente Lula”.

Sobre parcerias e captação de recursos, Raquel afirmou ter realizado 62 viagens a Brasília, o que resultou em avanços significativos. “Conseguimos dinheiro de empréstimo, batemos recorde de captação de recursos pelo nosso estado, principalmente no ano passado, que foram 3 bilhões e 400 milhões.”

Saúde pública

No setor de saúde, a governadora citou o programa Cuida PE como responsável pela redução nas filas de exames e cirurgias. “Já foram mais de 130 mil procedimentos cirúrgicos e abertura de novos leitos. Imagina que só o atendimento aqui no Mestre Vitalino aumentou 100% em relação ao ano anterior.”

Estradas

Lyra também comentou os avanços nas estradas estaduais. “70% das estradas em Pernambuco eram ruins ou péssimas até chegarmos ao governo. Na região metropolitana, estão concluindo a triplicação. A gente destravou, finalmente, a obra da BR-104.” Além disso, mencionou os investimentos de R$ 100 milhões na BR-232 e o planejamento de mais R$ 50 milhões para Moreno. A duplicação entre Caruaru e Serra Talhada foi destacada como prioritária, com projetos divididos em etapas.

A tucana destacou que, em sua gestão, as obras só são iniciadas com recursos garantidos. “Quando a gente assina uma ordem de serviço, assina um contrato, é porque tem dinheiro em caixa para a obra sair do papel.”

IPVA

Outra ação mencionada foi a redução do IPVA, que colocou Pernambuco como o estado com a menor taxa do Nordeste. Lyra afirmou: “Muitas vezes quem era cidadão e não conseguia pagar o IPVA caro que tinha ficava parecendo que era bandido, se escondendo de blitz. Então, eles regularizaram com 100% de isenção de multas, perdão de juros e agora têm direito de pagar em 10 meses.” A isenção também foi estendida a mototáxis regularizados.

Segurança pública

No setor de segurança, a governadora destacou a renovação de 92% da frota de viaturas e a aquisição de equipamentos modernos, como coletes à prova de bala e armamento pesado. Ela citou ainda reajustes salariais para policiais e estratégias focadas no combate ao crime organizado. “Estamos no oitavo mês consecutivo de redução de homicídios em Pernambuco, sem nomear um policial a mais. Foi tudo com mudança de estratégia, com equipagem.”

Educação

Sobre as ações na área de educação, a governadora destacou: “Pernambuco foi o terceiro lugar no Brasil no ensino médio, segundo o Ideb, e recebeu, pela primeira vez, o selo ouro de alfabetização no tempo certo, com 59% dos nossos alunos alfabetizados na idade certa.” Raquel também mencionou a entrega de mais de 1 milhão de fardamentos produzidos no polo de confecções do Agreste, fortalecendo a economia local.

Água e saneamento

Quanto à infraestrutura hídrica, Lyra apresentou o programa Águas de Pernambuco, com investimentos de R$ 6,1 bilhões. “A Adutora do Agreste, que devia estar pronta há quase 10 anos, já colocou água na torneira de Pesqueira, Alagoinha e Caruaru. Com o Alto Capibaribe, água está chegando a Santa Cruz do Capibaribe e Toritama”, afirmou a pessedebista. No saneamento, houve pactuação de contratos para melhorias na Região Metropolitana e outros municípios, incluindo obras em Porto de Galinhas e Fernando de Noronha.

Hospital da Mulher e maternidades

A governadora Raquel Lyra destacou investimentos em saúde materna, mencionando a construção de cinco novas maternidades em Pernambuco. Em Caruaru, o Hospital da Mulher do Agreste recebeu mais de R$ 65 milhões em recursos nos últimos dois anos para concluir obras e adquirir equipamentos. “Uma das constatações que a gente fez antes de chegar no governo, é de que não se tinha direito de nascer em Pernambuco”, afirmou.

Outras unidades previstas incluem maternidades em Garanhuns, Ouricuri, Igarassu e Serra Talhada, que atenderão áreas como o Sertão e a Região Metropolitana, priorizando regiões com altos índices de mortalidade materna e infantil.

Fardamento escolar

A governadora também destacou o programa PE Produz - Polo de Confecções, voltado para o fortalecimento da vocação econômica das regiões do estado, como o Polo de Confecções do Agreste. A iniciativa inclui a produção de fardamento escolar dentro do estado, reduzindo custos e fomentando a economia local.

“Normalmente, a gente compra fardamento de empresas de São Paulo, que não entregam na quantidade, no tempo, nem na qualidade que a gente quer, e o preço é absurdo”, afirmou. Com a nova legislação aprovada na Assembleia Legislativa, e já replicada em municípios como Cupira, o estado vai produzir 1,5 milhão de fardamentos escolares no Agreste.

Segundo a tucana, mais de 20 empresas estão credenciadas para a produção. “São R$ 40 milhões injetados na nossa economia para pagar o fardamento escolar. O melhor de tudo é que vai ter muita gente trabalhando durante esse momento.”

Além disso, Lyra destacou que o programa foi ampliado para incluir tênis como parte do fardamento escolar. “A gente vai dar um cartãozinho para 5.000 estudantes comprarem em sapatarias credenciadas no estado inteiro. Faz parte da dignidade dos nossos meninos e meninas poder entregar o tênis.”

Investimentos e infraestrutura

Na infraestrutura, Lyra enfatizou o avanço do aeroporto do Agreste, com R$ 150 milhões garantidos em investimentos. “O sonho do Agreste Pernambucano é que quem sai daqui não precise enfrentar a BR-232 para chegar ao aeroporto em Recife. Agora, vamos ter o aeroporto.”

Com obras e ações estruturantes, de acordo com ela, sua gestão busca equilibrar o desenvolvimento econômico e social em todo o estado. “Hoje, a gente já começa a experimentar novos indicadores. Estamos com o terceiro mês consecutivo sendo o estado do Nordeste que mais gera emprego com carteira assinada. Nosso PIB cresceu 4,3% no último trimestre, acima da média nacional.”