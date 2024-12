Procedimento do presidente Lula foi concluído "com sucesso", afirma equipe médica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

*Com informações da GloboNews

O presidente Lula (PT) passou na manhã desta quinta-feira (12) por um novo procedimento, que já estava previsto, para evitar um novo sangramento na cabeça.

"O presidente está acordado e conversando", disse o médico Roberto Kalil, após o cateterismo, que teve início por volta das 7h10 e durou menos de uma hora.

"O procedimento acabou de terminar, começou às 7h10, foi com sucesso", completou Kalil.

A equipe médica do presidente vai realizar uma coletiva às 10h para detalhar o estado de saúde do petista, após a realização da embolização da artéria meníngea média.

O que aconteceu?

Na noite de segunda-feira (9), Lula, de 79 anos, sentiu fortes dores de cabeça e foi encaminhado para a unidade de Brasília do Sírio-Libanês. Após exames, uma hemorragia cerebral foi constatada, e o presidente precisou ser transferido de avião para a capital paulista.

Ele passou por um procedimento de trepanação - que consiste na perfuração do crânio com o objetivo de acessar o espaço intracraniano - para drenagem do hematoma.