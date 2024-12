Quaest: Haddad é favorito para sucessão de Lula e venceria Bolsonaro, Tarcísio e Marçal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostrou que o ministro da Fazenda Fernando Haddad é o favorito a candidato à presidência da República em 2026, numa possível ausência de Lula (PT).

Haddad somou 27% da preferência entre os eleitores entrevistados.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apareceu em segundo lugar, com 17%. O atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), ficou em terceiro, com 14%.

Também foram lembrados o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (4%), o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa (2%) e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (2%).

33% dos participantes não souberam ou não responderam. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e foi realizado entre os dias 4 e 9 de dezembro.

A pesquisa Quaest foi realizada em 120 municípios brasileiros e entrevistou presencialmente 8.598 eleitores com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.

Haddad venceria todos os adversários

A pesquisa Quaest indicou que Lula venceria todos os adversários em 2026, mas também levantou que o ministro Fernando Haddad também sairia vitorioso contra os candidatos da direita em cenários de segundo turno.

A disputa mais acirrada ficou entre Haddad e Bolsonaro, com sete pontos percentuais de diferença entre eles. A maior vantagem do ministro se deu contra Ronaldo Caiado, com 26%. Veja os números:

Haddad x Bolsonaro



Fernando Haddad: 42%

Jair Bolsonaro: 35%



Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Haddad x Tarcísio



Fernando Haddad: 44%

Tarcísio de Freitas: 25%



Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Haddad x Marçal



Fernando Haddad: 42%

Pablo Marçal: 28%



Indecisos: 6%

Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Haddad x Caiado