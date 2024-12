Quaest: João Campos venceria Raquel Lyra por 64% a 22% na disputa pelo governo em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pesquisa revelou primeiro embate direto entre o prefeito do Recife e a governadora na disputa pelo governo do estado. Humberto Costa também foi citado

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12) mostrou que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem 64% das intenções de voto para o cargo de governador de Pernambuco em 2026. A governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB), ficou na segunda posição, com 22%.

O senador Humberto Costa (PT) também foi citado na pesquisa e ficou na terceira posição, com 4%. Indecisos somaram 1%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 9 de dezembro e percorreu 42 municípios pernambucanos, mostrando uma possível penetração de João Campos em outras regiões do estado além da capital, onde ele foi reeleito com altíssima aprovação no primeiro turno da eleição de outubro.

Foram entrevistados 1.100 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Com o percentual apurado na pesquisa, João Campos seria eleito governador em primeiro turno. A diferença entre ele e Raquel Lyra foi de 42 pontos percentuais.

Na eleição municipal, os dois líderes foram protagonistas de um embate entre seus respectivos grupos em todo o estado na disputa pelas prefeituras. O partido da governadora saiu na frente com pequena diferença.



Desde então, a disputa entre os dois em 2026 vem sendo dada como certa no meio político, embora João Campos não tenha afirmado que disputará o pleito.

Aprovação de Raquel



A pesquisa Quaest também apurou que Raquel Lyra (PSDB) é aprovada por 54% dos eleitores pernambucanos e reprovado por 42%, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (12).

O índice positivo da governadora subiu um ponto percentual em relação à última pesquisa divulgada pelo instituo, em abril deste ano. Já a reprovação manteve o mesmo patamar do levantamento anterior. 4% se mostraram indecisos.

O melhor desempenho da governadora foi registrado no interior do estado, onde 39% classificaram o governo como Positivo. A pior avaliação foi na capital, onde mais da metade avaliou o trabalho como Negativo.